"Que vous parliez de crise montre à quel point Anderlecht est un grand club"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Que vous parliez de crise montre à quel point Anderlecht est un grand club"
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De retour de blessure, Giulian Biancone était présent en conférence de presse à la veille de Jagiellonia Bialystok - Anderlecht. Et le défenseur central du RSCA espère bien que son équipe pourra inverser la tendance désormais.

Connaissant le compétiteur qu'est Giulian Biancone, voir son équipe enchaîner les contre-performances en son absence n'a pas dû lui plaire. Ses jambes devaient fourmiller, car si initialement, le RSC Anderlecht s'en est très bien sorti, avec deux victoires en championnat, les deux derniers matchs ont été plus compliqués.

Battus au Dinamo Zagreb, les Mauves ont ensuite été éliminés en Coupe de Belgique, et voilà qu'Anderlecht est maintenant au bord de la crise. Ou pas ? Selon Biancone lui-même, présent en conférence de presse à la veille de Jiagiellonia Bialystok - Anderlecht, le terme n'a pas été évoqué au sein du groupe.

Pas de crise à Anderlecht, affirme Giulian Biancone

"Dans le vestiaire, le terme de crise n'a jamais été prononcé", affirme le défenseur central français. "C'est plutôt un terme employé par les médias, qui en font tout un plat. Ca montre à quel point Anderlecht est encore un grand club". 

Si la crise n'est pas encore là, elle se rapprocherait tout de même en cas de défaite en Pologne. Un 0/9 rendrait une qualification pour le tour suivant en Europa League très compliquée. "L'élimination en Coupe a fait mal, bien sûr. Mais nous croyons en ce que nous sommes en train de construire", assure Biancone.

Lire aussi… Vitor Bruno comprend les supporters : "La nuit, je pense à comment rendre Anderlecht meilleur"
"Espérons que les résultats suivent très rapidement. Car nous avons 100% en notre entraîneur", conclut le défenseur anderlechtois, qui soutient donc un Vitor Bruno très critiqué ces dernières semaines. 

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