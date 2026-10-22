Sommer homme du match, deux Brugeois en échec : quand la presse française note les joueurs du Club

Sommer homme du match, deux Brugeois en échec : quand la presse française note les joueurs du Club
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a de nouveau impressionné en Ligue des champions avec sa victoire 3-0 contre le RC Lens. Tout n'a toutefois pas été parfait pour les Blauw-Zwart. Le quotidien sportif français L'Équipe a été particulièrement élogieux envers certains Brugeois, mais a également attribué deux notes étonnamment basses.

Yann Sommer a été désigné homme du match avec un 8 sur 10. Ce n'était pas une surprise, car Lens s'est procuré plusieurs belles occasions avant la pause. Sommer a maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs arrêts importants et a empêché les visiteurs de prendre l'avantage. Il a encore répondu présent après la pause, lorsque le Racing a tenté de revenir dans la rencontre.

Sommer et Spileers les plus encensés

L'Équipe a également été impressionnée par Jorne Spileers, qui a reçu un 7 sur 10. Le jeune défenseur a formé un duo solide avec Brandon Mechele et a joué un rôle important pour stopper les offensives françaises. Carlos Forbs a lui aussi obtenu un 7. L'ailier portugais a couronné sa belle prestation par le troisième but, qui a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Hans Vanaken, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe et Nicolò Tresoldi ont dû se contenter d'un 6 sur 10. Vanaken a débloqué la situation juste avant la pause après qu'une reprise de Tresoldi a été mal repoussée. Seys a doublé l'avance peu après la reprise, tandis que Forbs a ensuite fixé le score à 3-0 en contre-attaque. Le Club s'est ainsi montré particulièrement efficace, car Lens a totalisé davantage de tentatives.

Deux échecs pour les milieux brugeois

Tout le monde n'a pas convaincu les journalistes français. Brandon Mechele a reçu un 5 sur 10, mais les critiques les plus sévères ont visé Freddie Potts et Félix Lemaréchal. Les deux milieux de terrain n'ont obtenu qu'un 4 sur 10. Selon L'Équipe, ils ont manqué d'intensité et ont trop souvent été dominés dans les duels. Lemaréchal, en particulier, a eu du mal à peser sur la rencontre.

Lire aussi… Thorgan Hazard dégoûté par un Brugeois en particulier : "Je le connais très bien"
Ces faibles notes contrastent avec le résultat, mais elles montrent également que le Club n'a pas dominé sur toute la ligne. Mais l'expérience européenne de ces dernières saisons sert aussi à cela : garder la tête froide dans les moments de doute et savoir saisir ses moments.

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