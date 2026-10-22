Sommer homme du match, deux Brugeois en échec : quand la presse française note les joueurs du Club

Le Club de Bruges a de nouveau impressionné en Ligue des champions avec sa victoire 3-0 contre le RC Lens. Tout n'a toutefois pas été parfait pour les Blauw-Zwart. Le quotidien sportif français L'Équipe a été particulièrement élogieux envers certains Brugeois, mais a également attribué deux notes étonnamment basses.

Yann Sommer a été désigné homme du match avec un 8 sur 10. Ce n'était pas une surprise, car Lens s'est procuré plusieurs belles occasions avant la pause. Sommer a maintenu son équipe à flot grâce à plusieurs arrêts importants et a empêché les visiteurs de prendre l'avantage. Il a encore répondu présent après la pause, lorsque le Racing a tenté de revenir dans la rencontre.

Sommer et Spileers les plus encensés

L'Équipe a également été impressionnée par Jorne Spileers, qui a reçu un 7 sur 10. Le jeune défenseur a formé un duo solide avec Brandon Mechele et a joué un rôle important pour stopper les offensives françaises. Carlos Forbs a lui aussi obtenu un 7. L'ailier portugais a couronné sa belle prestation par le troisième but, qui a définitivement scellé le sort de la rencontre.

Hans Vanaken, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe et Nicolò Tresoldi ont dû se contenter d'un 6 sur 10. Vanaken a débloqué la situation juste avant la pause après qu'une reprise de Tresoldi a été mal repoussée. Seys a doublé l'avance peu après la reprise, tandis que Forbs a ensuite fixé le score à 3-0 en contre-attaque. Le Club s'est ainsi montré particulièrement efficace, car Lens a totalisé davantage de tentatives.

Deux échecs pour les milieux brugeois

Tout le monde n'a pas convaincu les journalistes français. Brandon Mechele a reçu un 5 sur 10, mais les critiques les plus sévères ont visé Freddie Potts et Félix Lemaréchal. Les deux milieux de terrain n'ont obtenu qu'un 4 sur 10. Selon L'Équipe, ils ont manqué d'intensité et ont trop souvent été dominés dans les duels. Lemaréchal, en particulier, a eu du mal à peser sur la rencontre.

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Ces faibles notes contrastent avec le résultat, mais elles montrent également que le Club n'a pas dominé sur toute la ligne. Mais l'expérience européenne de ces dernières saisons sert aussi à cela : garder la tête froide dans les moments de doute et savoir saisir ses moments.