Superbe performance de Saint-Trond qui enchaîne à l'extérieur en Conference League !

Ce n'était pas l'équipe belge sur laquelle on comptait le plus pour enchaîner les résultats cette saison en Europe, et voilà que STVV vient d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Les Canaris se sont imposés à Midtjylland.

Après sa victoire inaugurale contre le FC Iberia 1999, Saint-Trond se déplaçait à Midtjylland ce jeudi en Conference League, une rencontre sur papier nettement plus compliquée. Mais les Canaris ont surpris les Danois, et sont allés s'imposer à l'extérieur (0-1).

Frédéric Soelle Soelle (20 ans), l'une des révélations de ce début de saison côté trudonnaire, a inscrit le seul but du match en faveur des Canaris à la 42e minute de jeu. Un but qui n'était pas volé : STVV était la meilleure équipe sur le terrain, Mbuku ayant trouvé le poteau (24e) et Sebaoui alerté le gardien adverse (29e).

Saint-Trond en maîtrise à Midtjylland

Midtjylland aurait pu égaliser juste avant la pause via Martinez (45e+2), et remontera bien sur la pelouse : Kokubo sauve les Canaris un peu avant l'heure de jeu. Mais c'est encore Saint-Trond qui va se créer la plus grosse occasion, Sebaoui trouvant le poteau à son tour (78e).

Peu importe : Midtjylland ne va pas revenir dans le match, et s'incline donc, restant bloqué à un point en deux rencontres.



Les Trudonnaires, eux, comptent désormais un superbe bilan de 6/6 dans cette Conference League, et font donc partie du wagon de tête. La qualification pour le tour suivant se rapproche déjà !