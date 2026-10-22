Une punition ? Un changement notable dans le 11 d'Anderlecht à Bialystok, mais peu de tournante

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une punition ? Un changement notable dans le 11 d'Anderlecht à Bialystok, mais peu de tournante
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht affronte le Jagiellonia Bialystok ce jeudi soir. Le onze de base des Mauves est connu, avec une petite surprise : c'est Kaïs Barry qui prend place au poste de back droit.

Vitor Bruno "punit"-il ainsi Ali Maamar après sa carte rouge stupide sur la pelouse du Beerschot, en 16e de finale de la Croky Cup ? Ou estime-t-il que l'international marocain pourrait bien profiter d'un peu de repos après avoir enchaîné les matchs et paru loin de son état de concentration habituel au Kiel ?

Toujours est-il que le coach portugais a décidé d'aligner Kaïs Barry au poste de back droit, comme il l'avait fait face au Dinamo Zagreb. Un choix qui avait surpris à l'époque, et qui surprend encore, car Barry, s'il avait très bien terminé la rencontre, avait franchement souffert pendant une mi-temps.

Un 11 sans bouleversements : Bertaccini attendra

Après l'élimination, on se demandait si Vitor Bruno réagirait en offrant un peu plus de temps de jeu à Adriano Bertaccini, décisif presque à chaque fois qu'il monte au jeu. Il faudra encore attendre pour une première titularisation de "Berta".

Mario Stroeykens, déjà titulaire à Zagreb, l'est à nouveau, et encore aux côtés de Thelo Aasgaard, avec Lukas Ambros dans un rôle axial. Comme en Croatie, donc, Anderlecht se rend en Pologne sans vrai n°6, Kana, Amane et Llansana étant laissés sur le banc.

Devant, c'est le trio Winkler - Cvetkovic - Degreef qui est aligné : Bentayeb, en grande forme, n'est donc pas titularisé. Une prise de risques ? Vitor Bruno a tellement de titulaires en puissance qu'on pourrait se poser cette question quel que soit le onze aligné...

Lire aussi… Il y aura un invité de choix à Bialystok pour soutenir le RSC Anderlecht !

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