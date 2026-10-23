Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Giulian Biancone a métamorphosé Anderlecht : "On doit commencer nos matchs comme des fous furieux"
Photo: © photonews

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? En tout cas, le retour de blessure de Giulian Biancone a tout changé à Anderlecht. Après deux défaites, le Français faisait son retour dans le onze et il a été impérial.

Pour être tout à fait précis, le RSC Anderlecht avait déjà remporté deux matchs sans Giulian Biancone, mais la sérénité que dégageait le duo qu'il forme avec Léo Pétrot semblait par moments manquer. Ce jeudi, en Pologne, Biancone était de retour, et il a immédiatement repris ses marques, jouant un rôle de patron de l'équipe, sur les terrains et au micro après coup.

"C'est une victoire qui nous fait beaucoup de bien, à nous, au staff, au coach et, je l'espère, à tous les supporters. J'ai trouvé que nous avions très bien joué ce soir", se réjouit Biancone au micro de la RTBF après la rencontre. Le Français a également tenu à dresser des louanges à son coach, très critiqué après les deux défaites consécutives.

Biancone veut des "fous furieux" dès le coup d'envoi

"Nous avons respecté les idées de jeu et la tactique du coach, ce que nous avions un peu plus de mal à faire ces dernières semaines", souligne-t-il. "Et on voit bien que quand on respecte son plan et qu'on garde les idées claires, c'est très difficile de nous embêter. Ce plan de jeu, ça doit être notre ADN. Il faut conserver cette intensité à chaque match". 

Pour y parvenir, pas le choix, selon Biancone : "Je m'excuse du terme, mais nous devons commencer chaque match comme des fous furieux. Il faut aller de l'avant avec le ballon, et embêter notre adversaire quand lui a le ballon. C'est ça, notre ADN, c'est comme ça que nous avons obtenu des résultats en début de saison", clame le défenseur du Sporting. "Et c'est comme ça que nous devons continuer".

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Anderlecht tient en tout cas l'un de ses matchs référence ce jeudi soir. "Tout était réuni aujourd'hui soir. Ces matchs à l'extérieur ne sont jamais faciles. Nous marquons sur une de leurs erreurs, mais elle est provoquée par un bon pressing, comme le deuxième but. Nos trois buts nous ressemblent, c'est bien, et nous avons bien sécurisé derrière". 

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