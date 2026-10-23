"Nous irons encore loin" : Hervé Koffi est convaincu que l'Union peut faire de grandes choses en Europa League

Hervé Koffi a été décisif face à l'Hapoel Beer Sheva en Europa League. Malgré l'absence des supporters unionistes à Düsseldorf (stade vide), le gardien a apprécié l'état d'esprit de son équipe.

Hervé Koffi a joué un rôle important dans la victoire 4-0 de l'Union Saint-Gilloise face à l'Hapoel Beer Sheva jeudi soir en Europa League. Le gardien a dû intervenir plusieurs fois en début de rencontre. Après le match, il est revenu sur cette soirée particulière, disputée à Düsseldorf, loin des supporters unionistes.

"Je suis très content parce que ce n'était pas facile. Nous avons l'habitude de jouer chaque week-end devant nos supporters, avec toute l'ambiance qui nous accompagne. Là, c'était différent. Nous avions quand même la musique après chaque but. Cela nous rappelait aussi que nos supporters étaient avec nous."

Le portier n'a pas oublié les supporters malgré leur absence dans les tribunes. "Je tiens à les remercier, ainsi qu'à féliciter toute l'équipe, qui a su relever ce défi qui n'était pas facile."

Koffi très décisif en début de rencontre

Avant que l'Union ne prenne l'avantage, Koffi avait repoussé plusieurs tentatives adverses. Des interventions qui ont permis aux Bruxellois de rester dans le match. "Je dirais que c'est mon rôle. Grâce à Dieu, j'ai réussi à effectuer les arrêts qu'il fallait pour maintenir l'équipe dans le match. Après ces arrêts, ils ont pris confiance. Ils ont compris qu'ils pouvaient compter sur leur défense. Ils ont alors commencé à presser plus haut et cela a fini par payer."

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Le gardien veut que son équipe poursuive sur cette lancée. "Nous sommes tous dans le même état d'esprit et nous essayons de nous battre les uns pour les autres. C'est ce qui fait notre force. Le plus important, c'est de maintenir ce niveau et de continuer à travailler. Je suis convaincu qu'en continuant comme cela, nous irons encore loin."