Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico
Photo: © photonews

À l'approche du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Thibaut Courtois a fait parler de lui avec des déclarations remarquées sur l'arbitrage espagnol. Le gardien belge émet surtout des réserves sur le fonctionnement de la VAR et espère que les erreurs arbitrales ne feront pas à nouveau débat dimanche.

Courtois s'est exprimé devant la presse espagnole après la victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Le Real Madrid se déplace dimanche à Barcelone pour un match de championnat particulièrement important. Comme souvent avant le Clásico, l'arbitrage s'est également invité dans les discussions.

Courtois perplexe

"Nous n'avons pas peur de l'arbitrage contre Barcelone. J'ai confiance en les arbitres. Ce sont aussi des êtres humains et ils peuvent faire des erreurs. Mais espérons que ces erreurs ne soient pas toujours en faveur de la même équipe", a déclaré Courtois, selon le journal espagnol AS.

C'est surtout l'utilisation de la VAR qui dérange le Diable Rouge. "Lorsque la VAR a été introduite en 2018, l'objectif était de corriger des erreurs claires et évidentes. Mais en Liga, je trouve qu'elle intervient bien trop souvent dans des situations où ce n'est absolument pas nécessaire."

Les explications des arbitres également critiquées

Courtois estime par ailleurs que les arbitres espagnols manquent de cohérence. "Au début de la saison, les arbitres nous donnent une heure d'explications. Mais une semaine plus tard, ils font déjà des erreurs et des choses étranges se produisent", a-t-il lancé de manière critique.

Lire aussi… Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)
Le gardien belge n'a toutefois pas voulu affirmer que les arbitres favorisaient délibérément certaines équipes. Il a souligné qu'il croyait en leur bonne foi. Cela n'empêche pas ses déclarations de faire réagir en Espagne, surtout à l'approche d'un Clasico toujours électrique.

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