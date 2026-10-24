Un revirement de situation inattendu pour Nicolas Raskin ? "S'il y a une possibilité,..."

Nicolas Raskin semblait se diriger vers un départ des Rangers l'été dernier, mais il n'est pour l'instant pas question de rupture. Le Diable Rouge se sent bien à Glasgow et ne veut pas précipiter son avenir. Il n'exclut toutefois pas qu'un nouveau défi se présente un jour. "Quand on est ambitieux, on veut toujours aller plus haut", a confié le milieu de terrain à Sky Sports.

Après la Coupe du monde 2026, lors de laquelle la Belgique a atteint les quarts de finale, Raskin a réfléchi à la possibilité de franchir un nouveau cap. "Je pensais que ce serait peut-être le moment où je pourrais chercher un nouveau défi", a-t-il admis. Mais il souligne qu'il n'a jamais mis la pression pour partir. « Je suis vraiment heureux ici. C'est un grand club". Les Rangers l'ont en outre aidé à devenir Diable Rouge, ce qu'il n'oublie pas.

Raskin se sent soutenu par les Rangers

Le milieu de terrain de 25 ans a traversé une période durant laquelle les spéculations concernant son avenir ont pris le dessus, il a d'ailleurs manqué quelques matchs. Mais il est entretemps revenu dans le onze de Derek McInnes. Le coach joue également un rôle important à ce niveau. "Il a été fantastique avec moi depuis son arrivée. Cela a fait du bien de recevoir son soutien cette année".

Il tente d'aborder la situation aussi sereinement que possible. "Je suis resté calme et j'ai pris les choses jour après jour, entraînement après entraînement. Je voulais voir où cela allait me mener". Raskin s'est refocalisé sur les Rangers et a récemment marqué lors du partage 2-2 contre Dundee.

Le club aimerait même le prolonger

Certains aimeraient même...le voir prolonger. "J'aime travailler avec lui. S'il y a une possibilité de continuer à travailler avec Nico après son contrat actuel, je ne serais certainement pas contre", avoue McInnes. L'entraîneur comprend toutefois que les joueurs puissent avoir d'autres ambitions. "Nico m'a dit qu'il avait eu une ou deux possibilités auxquelles il aurait pu donner suite durant la période des transferts. Mais il se sent bien et veut faire partie d'une équipe qui réussit".



De son côté, le Liégeois botte en touche : "Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au club. J'essaie de travailler aussi dur que possible chaque jour, de bien jouer sur le terrain, puis nous verrons ce qui se passera".