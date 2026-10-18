🎥 Malgré un but de Nicolas Raskin, les Rangers ne prennent pas le pouvoir en Écosse

Nicolas Raskin a marqué son premier but de la saison ce samedi sur la pelouse de Dundee FC. Le Diable rouge pensait avoir offert la victoire à son club, ainsi que la première place provisoire du championnat d'Écosse, mais le Rangers FC a finalement dû concéder un match nul.

Les Rangers pensaient pouvoir prendre provisoirement la tête du championnat écossais ce samedi après-midi quand, à l'heure de jeu, Nicolas Raskin faisait trembler les filets du Dundee FC pour la deuxième fois de la journée. La première réalisation de la saison pour le Diable rouge et pas un moche but de surcroît puisque le Liégeois a pris sa chance de loin pour envoyer un missile dans le but adverse via le bas de la barre transversale.

Transfer gündemimizde olduğu söylenen Nicolas Raskin’den enfes bir gol! 🔥 https://t.co/Xr5iJV7MdC — Mustafajk (@mkkya1903) October 17, 2026

Malgré cela, le Rangers FC n'a pas réussi à garder son avance et neuf minutes plus tard, Callum Jones remettait les deux formations à égalité. Ce score de 2-2 restera le même au coup de sifflet final. Une mauvaise affaire pour les Rangers qui restent une unité derrière l'éternel rival du Celtic qui doit encore jouer ce dimanche et pourrait prendre quatre points d'avance.

McInnes souligne le "magnifique" but de Raskin

Notons qu'près la rencontre, l’entraîneur des Rangers, Derek McInnes, n’a pas caché son admiration pour la réalisation de Nicolas Raskin. "C’est un but magnifique de Nico", a-t-il souligné, tout en regrettant les occasions manquées par son équipe et son incapacité à conserver son avantage. "Nous ne devrions pas avoir besoin de marquer trois buts pour gagner à l’extérieur", a-t-il ajouté



En 154 matchs, toutes compétitions confondues, depuis qu'il a rejoint Glasgow, c'est la 14e rose plantée par Nicolas Raskin.