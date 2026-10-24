Une ancienne dirigeante du Bayern Munich apporte son soutien à Vincent Kompany

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Une ancienne dirigeante du Bayern Munich apporte son soutien à Vincent Kompany
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Victime d'un malaise ce vendredi et sans doute contraint à ne pas pouvoir diriger les prochaines rencontres du Bayern Munich, Vincent Kompany a reçu le soutien de Kathleen Krüger, aujourd'hui directrice sportive à Hambourg, mais qui était au Bayern Munich jusqu'à l'été dernier.

L’état de santé de Vincent Kompany continue de faire parler en Allemagne. Pour rappel, le technicien belge, qui a fait un malaise vendredi alors qu'il assistait à l'entraînement de l'équipe U23 du Bayern, restera sur le flanc pendant plusieurs semaines. Le club bavarois a d'ailleurs fait l'objet de critiques. N'aurait-il pas pu mieux gérer la situation, alors que Vincent Kompany souffrait d'une infection virale depuis une grosse semaine.

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern Munich annonce une mauvaise nouvelle

Sa situation a fait réagir une ancienne dirigeante du Bayern, Kathleen Krüger, désormais directrice sportive d'Hambourg, un ancien club de Vincent Kompany où évoluent aujourd'hui Sebastiaan Bornauw et Albert Sambi Lokonga, deux anciens "Mauves", ainsi que Zakaria El Ouahdi, arrivé cet été en provenance de Genk.

Fonction dirigeante jusqu'à l'été dernier

Avant la rencontre de la 7e journée de Bundesliga entre Paderborn et le HSV,  Kathleen Krüger a tenu à adresser un message de soutien à Vincent Kompany.

Les deux se connaissent bien, puisqu’ils ont travaillé ensemble au Bayern Munich, où Krüger a occupé une fonction dirigeante jusqu’à l’été dernier. "Je pense beaucoup à 'Vinnie'. J’espère qu’il ira beaucoup mieux très rapidement", a-t-elle confié.

Lire aussi… Un docteur allemand conseille Kompany : "Le repos est nécessaire"

Une pensée aussi pour Kimmich

La dirigeante allemande a également évoqué la situation de Joshua Kimmich, qui a perdu son père, âgé de 57 ans, cette semaine. Un événement douloureux qui a marqué l’environnement du club bavarois.

"Je pense que cette semaine a été très éprouvante sur le plan humain pour tout le monde au Bayern Munich. Ce qui est arrivé à Joshua Kimmich et à toute sa famille me touche profondément. Je pense aussi énormément à lui et à ses proches", a déclaré Kathleen Krüger.

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