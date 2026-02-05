La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

Le RSCA s'est incliné (0-1) à la maison pour cette demi-finale aller de Coupe de Belgique. Un résultat qui sera presque vu comme positif puisque les Mauves ont fini... à 9 contre 11.

Edward Still n'a eu que quelques jours pour tenter quelque chose, mais c'était nécessaire et il l'a compris en effectuant plusieurs changements - dont certains forcés par les circonstances, comme les absences de Kana et Camara. Ainsi, Maamar, Kanaté et Degreef ont intégré le onze, au look inédit. Exit Sikan et, forcément, Angulo.

Et sans que ce soit brillant pour autant, il y aura eu du mieux, surtout dans l'attitude, par rapport à Sclessin. Le début de match est haché mais tout le monde se donne à fond, et les premières occasions sont pour Hazard (18e) et Degreef (21e), un Anversois devant même sauver Nozawa sur sa ligne.

Anderlecht (encore) puni de son inefficacité

Mais l'Antwerp profite des largesses d'une défense qui se cherche encore clairement. Somers reprend un centre juste à côté (28e), avant que Gerard Vandeplas se loupe par deux fois seul face au but. D'abord en frappant au-dessus après un très bon travail de Janssen (42e), puis en perdant son duel avec Colin Coosemans suite à une grossière erreur de Maamar (45e).

Sur le corner qui suit, personne n'est au premier poteau pour empêcher Vincent Janssen de très bien croiser sa tête (45e+1, 0-1). Le mot clef aura été l'efficacité, ou plutôt son absence, comme le confirme une nouvelle énorme occasion pour Bertaccini juste avant la pause (45e+3).





Si la première période était encore assez plaisante par phases, la seconde se résumera en un mot : bataille. Chaque duel se fera à fond, et à ce petit jeu, l'Antwerp est très fort, même si Diarra ne passe pas bien loin d'égaliser sur corner (49e). Vincent Janssen étale ses qualités, Saliba se cache et laisse De Cat bien seul. Dennis Praet rappelle sa classe anderlechtoise et va trouver Foulon côté gauche : il manque une pointure à Vandeplas pour faire le break (60e).

Anderlecht finit le match... à 9

La montée au jeu de Verschaeren dynamise un peu les Mauves, mais ce sera bref : déjà averti, Killian Sardella commet une faute grossière devant son rectangle et prend son deuxième carton jaune (74e). C'est déjà une petite catastrophe pour Anderlecht : cela devient un drame quand Moussa Diarra, pris de vitesse par Marwan Al-Sahafi, l'arrête d'un vilain geste et prend un rouge direct (78e).

Autant dire qu'à ce stade, l'objectif n'est déjà plus d'égaliser mais de survivre pour Anderlecht. Coba Da Costa en fait les frais : il n'aura joué qu'un gros quart d'heure, sans se montrer, avant de ressortir. Verschaeren reste par contre sur le terrain et passe même tout près d'égaliser d'une belle frappe enroulée (86e), ce qui aurait été un bel exploit. Babadi, lui, trouve la latte de Coosemans (88e).

Un Coosemans qui sera ensuite héroïque au bout des arrêts de jeu, empêchant par deux fois l'Antwerp de faire le break (90e+5). Il y aura donc encore une lueur d'espoir au moment de se rendre au Bosuil... mais c'est bien avantage Antwerp après cette demi-finale aller. Et sur le plan psychologique aussi, car ce RSCA est bel et bien malade.