45+1' Vincent Janssen (Daam Foulon)
Date: 05/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (A)
Stade: Lotto Park
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp
Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp
Photo: © photonews

Le RSCA s'est incliné (0-1) à la maison pour cette demi-finale aller de Coupe de Belgique. Un résultat qui sera presque vu comme positif puisque les Mauves ont fini... à 9 contre 11.

Edward Still n'a eu que quelques jours pour tenter quelque chose, mais c'était nécessaire et il l'a compris en effectuant plusieurs changements - dont certains forcés par les circonstances, comme les absences de Kana et Camara. Ainsi, Maamar, Kanaté et Degreef ont intégré le onze, au look inédit. Exit Sikan et, forcément, Angulo.

Et sans que ce soit brillant pour autant, il y aura eu du mieux, surtout dans l'attitude, par rapport à Sclessin. Le début de match est haché mais tout le monde se donne à fond, et les premières occasions sont pour Hazard (18e) et Degreef (21e), un Anversois devant même sauver Nozawa sur sa ligne.

Anderlecht (encore) puni de son inefficacité 

Mais l'Antwerp profite des largesses d'une défense qui se cherche encore clairement. Somers reprend un centre juste à côté (28e), avant que Gerard Vandeplas se loupe par deux fois seul face au but. D'abord en frappant au-dessus après un très bon travail de Janssen (42e), puis en perdant son duel avec Colin Coosemans suite à une grossière erreur de Maamar (45e). 

Sur le corner qui suit, personne n'est au premier poteau pour empêcher Vincent Janssen de très bien croiser sa tête (45e+1, 0-1). Le mot clef aura été l'efficacité, ou plutôt son absence, comme le confirme une nouvelle énorme occasion pour Bertaccini juste avant la pause (45e+3). 

Si la première période était encore assez plaisante par phases, la seconde se résumera en un mot : bataille. Chaque duel se fera à fond, et à ce petit jeu, l'Antwerp est très fort, même si Diarra ne passe pas bien loin d'égaliser sur corner (49e). Vincent Janssen étale ses qualités, Saliba se cache et laisse De Cat bien seul. Dennis Praet rappelle sa classe anderlechtoise et va trouver Foulon côté gauche : il manque une pointure à Vandeplas pour faire le break (60e).

Anderlecht finit le match... à 9 

La montée au jeu de Verschaeren dynamise un peu les Mauves, mais ce sera bref : déjà averti, Killian Sardella commet une faute grossière devant son rectangle et prend son deuxième carton jaune (74e). C'est déjà une petite catastrophe pour Anderlecht : cela devient un drame quand Moussa Diarra, pris de vitesse par Marwan Al-Sahafi, l'arrête d'un vilain geste et prend un rouge direct (78e). 

Autant dire qu'à ce stade, l'objectif n'est déjà plus d'égaliser mais de survivre pour Anderlecht. Coba Da Costa en fait les frais : il n'aura joué qu'un gros quart d'heure, sans se montrer, avant de ressortir. Verschaeren reste par contre sur le terrain et passe même tout près d'égaliser d'une belle frappe enroulée (86e), ce qui aurait été un bel exploit. Babadi, lui, trouve la latte de Coosemans (88e). 

Un Coosemans qui sera ensuite héroïque au bout des arrêts de jeu, empêchant par deux fois l'Antwerp de faire le break (90e+5). Il y aura donc encore une lueur d'espoir au moment de se rendre au Bosuil... mais c'est bien avantage Antwerp après cette demi-finale aller. Et sur le plan psychologique aussi, car ce RSCA est bel et bien malade.

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.9 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 13/40 (32.5%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 22/34 (64.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Hey Lucas 90' 6.4 8
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Sardella Killian   74' 5.4 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 34/42 (81%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Diarra Moussa   79' 5.4 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 28/41 (68.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des centres: 5/12 (41.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
De Cat Nathan 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 31/40 (77.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Degreef Tristan 62' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 73' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 63' 6.6 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo 17' 6.5 -
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Verschaeren Yari 28' 6.5 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sikan Danylo 0'  
Ilic Mihajlo 7' 6.3  
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
da Costa Coba 20' 6.3 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon   90' 6.3 7
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/36 (13.9%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Verstraeten Andreas   85' 6.9 6
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tsunashima Yuto 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 90' 6.9 9
  • Précision des passes: 15/27 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 6/15 (40%)
Plus de stats
Vandeplas Gerard 85' 6.3 5
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Praet Dennis 77' 6.2 8
  • Précision des passes: 14/23 (60.9%)
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Dierckx Xander 77' 6.5 7
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Foulon Daam A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/18 (50%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Somers Thibo 68' 6.4 7
  • Précision des passes: 7/15 (46.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Janssen Vincent 90' 7.3 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 8/13 (61.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Scott Christopher   90' 6.7 7
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Corbanie Kobe 0'  
Al-Sahafi Marwan 13' 6.8 6
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Babadi Isaac 5' 6.8  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Valencia Anthony 5' 6.6  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 22' 7.0 5
Plus de stats
Bijl Glenn 0'  
Hamdaoui Youssef 13' 7.1 6
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Achihi Orseer 0'  
05/02

Edward Still est à quelques heures de vivre son premier match en tant que coach d'Anderlecht. Son premier onze sera forcément attendu.

Coupe de Belgique

 Demi-finales (A)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 0-1 Antwerp Antwerp
