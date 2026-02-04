De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

Charleroi et l'Union Saint-Gilloise ont partagé (0-0) à l'occasion de la première manche de la demi-finale de Coupe de Belgique. Le match retour vaudra sans doute le détour.

C'est un temps que les moins de vingt ans peuvent à nouveau se targuer de connaître : le Sporting Charleroi en demi-finale de Coupe de Belgique. Lors de la saison 2005/2006, les Zèbres avaient atteint le dernier carré contre Mouscron. À l'époque, l'Union végétait dans le football amateur.

Ce soir, les deux équipes croisaient le fer pour prendre une option en vue de la finale de la Coupe. Fort logiquement, les deux entraîneurs ont fait confiance aux hommes qui ont démarré 2026 en force. À Charleroi, Hans Cornelis a reconduit le onze victorieux à Saint-Trond. Côté saint-gillois, David Hubert a retrouvé Kamiel Van de Perre, synonyme de retour sur le banc pour Rob Schoofs.

Dans un Mambourg incandescent et même soutenu par l'immeuble voisin, d'où sont partis quelques feux d'artifices, Charleroi a pris le début de match à son compte avec un football de combinaison que l'Union a été incapable de proposer pendant 20 minutes, comptant sur les déboulés de Promise David et Guilherme.

Paradoxalement, c'est la sortie sur blessure de Kjell Schepren en milieu de première mi-temps qui a réveillé les Saint-Gillois, qui ont forcé la première véritable occasion dans la foulée sous la forme d'un centre en retrait d'Anan Khalaili repris au petit rectangle par Promise David. Mais Martin Delavallée a profité de sa frappe trop axiale pour intervenir.





Les deux gardiens à la parade

Piqué au vif, Charleroi a répliqué avec une frappe lobée de Patrick Pflücke pour chauffer les gants de Vic Chambaere, auteur d'une belle claquette. La situation la plus chaude du premier acte est toutefois à mettre à l'actif de l'Union, avec une frappe enroulée de Kamiel Van de Perre qui a trouvé le poteau sur un joli service de Promise David dans le rectangle.

0-0 au repos et une deuxième mi-temps qui a commencé comme la première, avec une équipe de Charleroi proactive et parvenant à créer quelques situations chaudes dans le rectangle de Chambaere. Mais l'Union a durci le ton et a également porté le danger sur des centres dangereux et des seconds ballons bien suvis.

Globalement, le Mambourg a tout de même eu moins d'occasions franches à se mettre sous la dent dans le deuxième acte. Mais pas moins de générosité dans les duels pour autant. En témoigne tristement la sortie sur civière d'Anan Khalaili pour ouvrir le dernier quart d'heure après un gros contact avec Aurélien Scheidler dans le rectangle.

Malgré cet engagement jamais démenti, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus. 0-0, score final, tout reste à faire pour connaître le premier finaliste. Vu le match de ce soir, le Parc Duden devrait assister à une nouvelle rencontre sur le fil entre les deux formations.