Charleroi Charleroi
0-0
Union SG Union SG
chaCharleroi
Union SG
Date: 04/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (A)
Stade: Stade du Pays de Charleroi
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi
Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi
Photo: © photonews

Charleroi et l'Union Saint-Gilloise ont partagé (0-0) à l'occasion de la première manche de la demi-finale de Coupe de Belgique. Le match retour vaudra sans doute le détour.

C'est un temps que les moins de vingt ans peuvent à nouveau se targuer de connaître : le Sporting Charleroi en demi-finale de Coupe de Belgique. Lors de la saison 2005/2006, les Zèbres avaient atteint le dernier carré contre Mouscron. À l'époque, l'Union végétait dans le football amateur.

Ce soir, les deux équipes croisaient le fer pour prendre une option en vue de la finale de la Coupe. Fort logiquement, les deux entraîneurs ont fait confiance aux hommes qui ont démarré 2026 en force. À Charleroi, Hans Cornelis a reconduit le onze victorieux à Saint-Trond. Côté saint-gillois, David Hubert a retrouvé Kamiel Van de Perre, synonyme de retour sur le banc pour Rob Schoofs.

Dans un Mambourg incandescent et même soutenu par l'immeuble voisin, d'où sont partis quelques feux d'artifices, Charleroi a pris le début de match à son compte avec un football de combinaison que l'Union a été incapable de proposer pendant 20 minutes, comptant sur les déboulés de Promise David et Guilherme.

Paradoxalement, c'est la sortie sur blessure de Kjell Schepren en milieu de première mi-temps qui a réveillé les Saint-Gillois, qui ont forcé la première véritable occasion dans la foulée sous la forme d'un centre en retrait d'Anan Khalaili repris au petit rectangle par Promise David. Mais Martin Delavallée a profité de sa frappe trop axiale pour intervenir.

Les deux gardiens à la parade

Piqué au vif, Charleroi a répliqué avec une frappe lobée de Patrick Pflücke pour chauffer les gants de Vic Chambaere, auteur d'une belle claquette. La situation la plus chaude du premier acte est toutefois à mettre à l'actif de l'Union, avec une frappe enroulée de Kamiel Van de Perre qui a trouvé le poteau sur un joli service de Promise David dans le rectangle.

0-0 au repos et une deuxième mi-temps qui a commencé comme la première, avec une équipe de Charleroi proactive et parvenant à créer quelques situations chaudes dans le rectangle de Chambaere. Mais l'Union a durci le ton et a également porté le danger sur des centres dangereux et des seconds ballons bien suvis.

Globalement, le Mambourg a tout de même eu moins d'occasions franches à se mettre sous la dent dans le deuxième acte. Mais pas moins de générosité dans les duels pour autant. En témoigne tristement la sortie sur civière d'Anan Khalaili pour ouvrir le dernier quart d'heure après un gros contact avec Aurélien Scheidler dans le rectangle.

Malgré cet engagement jamais démenti, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus. 0-0, score final, tout reste à faire pour connaître le premier finaliste. Vu le match de ce soir, le Parc Duden devrait assister à une nouvelle rencontre sur le fil entre les deux formations.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.92 6
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 3/23 (13%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.95 6
  • Précision des passes: 32/41 (78%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.65 6
  • Précision des passes: 46/48 (95.8%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.3 7
  • Précision des passes: 44/49 (89.8%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.94 6
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne   90' 6.14 5
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.77 5
  • Précision des passes: 43/53 (81.1%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 6.21 4
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
  • Dribbles réussis: 3/9 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Pflücke Patrick 80' 6.35 5
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Bernier Antoine 67' 6.43 3
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.22 4
  • Précision des passes: 11/16 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 10' 6.49 5
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 23' 6.53 5
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 23' 6.79 6
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Sykes Ross   90' 6.34 5
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.05 6
  • Précision des passes: 13/20 (65%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.13 6
  • Précision des passes: 24/34 (70.6%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Patris Louis 90' 6.15 6
  • Précision des passes: 15/27 (55.6%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 7.04 7
  • Précision des passes: 29/33 (87.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.79 9
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
Plus de stats
Khalaili Anan 74' 6.93 6
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 62' 6.14 5
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 61' 6.44 3
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
Plus de stats
David Promise 74' 6.56 4
  • Précision des passes: 6/13 (46.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 67' 6.65 7
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 12/27 (44.4%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed 28' 6.49 6
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 29' 6.74 6
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
François Guillaume 0'  
Zeneli Besfort 0'  
Florucz Raul 16' 6.44 5
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Leysen Fedde 16' 6.55 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Revivre Charleroi - Union SG
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29

Charleroi et l'Union Saint-Gilloise ont partagé (0-0) à l'occasion de la première manche de la demi-finale de Coupe de Belgique. Le match retour vaudra sans doute le détour.

présentation (du match)

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20

Charleroi se prépare à accueillir l'Union Saint-Gilloise à l'occasion de la demi-finale de Coupe de Belgique. Un affrontement entre deux équipes en forme.

Coupe de Belgique

 Demi-finales (A)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 05/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved