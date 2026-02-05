LIVE : Anderlecht mené à la mi-temps (0-1)

Edward Still est à quelques heures de vivre son premier match en tant que coach d'Anderlecht. Son premier onze sera forcément attendu.

Edward Still va-t-il procéder à une révolution de palais à Anderlecht ? Il est naturellement permis d'en douter : le T1 intérimaire du RSCA était l'adjoint de Besnik Hasi, et on peut donc penser que s'il avait des idées de génie au sujet du onze de base, il les aurait soumises à son coach, avec qui il s'entendait très bien. Après tout, Still était là pour épauler Hasi sur le plan tactique.

Mais des changements, il devrait y en avoir - ne serait-ce que ceux que les circonstances vont dicter à Edward Still. À commencer par la défense centrale : Marco Kana blessé, Lucas Hey catastrophique, qui sera aligné devant Colin Coosemans (pas en danger) ?

La logique voudrait que Killian Sardella remplace Kana et que Ilay Camara soit aligné à droite. Le départ de dernière minute de Moussa N'diaye empêche d'imaginer une autre option que Moussa Diarra au back gauche - et donc, Hey dans l'axe... à moins que Ali Maamar revienne du diable vauvert.

Qui pour remplacer Angulo ?

Nathan De Cat ne jouera pas dimanche à Genk : il peut donc tout donner ce soir. Avec Saliba à ses côtés ? On ne serait pas surpris que Still, en réalité, renforce le milieu de terrain, quitte à aligner Enric Llansana. Mais le départ de Hasi pourrait aussi libérer Verschaeren et Stroeykens, malheureux comme les pierres sous le Kosovar : l'un d'eux peut former la pointe haute du triangle.

Et devant ? Thorgan Hazard peut remplacer Nilson Angulo côté gauche, et Danylo Sikan reprendre place en pointe tandis qu'Adriano Bertaccini arpente le flanc droit. Sauf si Edward Still décide de bousculer ses cadres et de lancer Ibrahima Kanaté ou Tristan Degreef : le match de dimanche dernier peut l'y pousser.

Le onze potentiel :

Coosemans / Diarra - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Llansana - Verschaeren / Hazard - Sikan - Bertaccini