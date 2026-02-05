Date: 05/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (A)
Stade: Lotto Park

LIVE : Anderlecht mené à la mi-temps (0-1)

Le RSC Anderlecht reçoit l'Antwerp ce jeudi, dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe de Belgique.

Temps   47' 14" 
Florent Malice
47
 Hazard obtient un bon second ballon après une superbe passe de Nathan De Cat... mais hésite à tirer
46
 C'est reparti pour cette demi-finale !


Arbitre 		Mi-temps


45+4
 Et ça ne donne rien cette fois ! Mi-temps sifflée sur ce score de 0-1
45+4
 Et un corner obtenu par l'Antwerp juste avant la pause ! Attention !
45+3
 BERTACCINI !! Incroyable occasion anderlechtoise ! Kanaté avait fait tout ce qu'il fallait, trouvé l'attaquant dans le rectangle... Bertaccini se retourne et frappe juste à côté !
45+1
 Eeeeet sur le corner suivant, c'est 0-1 ! Tête anversoise, Sardella est au second poteau pour tenter de la sortir mais ne peut que la mettre malencontreusement au fond
45+1

But 		But de Vincent Janssen (Daam Foulon)
45
 COOSEMANS SAUVE ANDERLECHT !! Grossière erreur de Maamar qui laisse filer Vandeplas en face-à-face, mais c'est le portier qui s'impose !
44
 Les erreurs techniques et les passes approximatives se multiplient ! Jusqu'à une perte de balle de Praet, qui fait faute dans la foulée
42
 Ooooh la grosse occasion en contre pour l'Antwerp !! Janssen résiste au duel et lance Vandeplas, qui frappe juste au-dessus !
39
 Frappe contrée de Kanaté, corner encore !
38
 Kanaté tente de passer plusieurs joueurs, perd le ballon... Et Sardella est forcé de faire la faute dans l'autre sens
38
  Carte jaune pour Killian Sardella
37
 Corner obtenu par Degreef cette fois
34
 Corner pour l"Antwerp concédé par Lucas Hey
31
 Contre anderlechtois emmené par Degreef puis Bertaccini, ça se termine par une frappe sans danger
28
 Corner obtenu par Bertaccini, après une belle passe de Diarra qui avait pris des risques
26
 SOMERS ! Centre très dangereux venu de la gauche, ça arrive au second poteau et Somers frappe juste à côté
24
 Corner concédé par De Cat pour empêcher Thibo Somers d'envoyer un centre dangereux
21
 Enorme occasion pour Anderlecht ! Degreef est trouvé au premier poteau et tente une petite madjer, qui ne rentre pas, mais Nozawa doit être sauvé par un dégagement de sa défense, Saliba traînant par là
20
 Très bien défendu de Verstraeten devant Degreef, qui tente de dynamiter un peu son flanc
18
 Hazard crochète depuis le côté gauche et frappe, dans le petit filet ! C'était bien joué de la part de Maamar pour aller le chercher dans le dos de la défense
18
 Dribble manqué d'Ibrahima Kanaté, qui a bien du mal à rentrer dans son match
16
 Ceeeentre de Vandeplas... Hey dégage !
15
 Adriano Bertaccini est resté au sol près du rond central... ce début de match est haché par de nombreuses fautes
11
 Oooh le superbe retour défensif de Tristan Degreef devant son rectangle ! C'était un ballon dangereux !
10
 Faute de Diarra, qui marque son territoire sur Vincent Janssen
8
 Très bien défendu de Sardella sur son côté, ça permet à Degreef de partir en contre mais lui aussi est repris
6
  Carte jaune pour Andreas Verstraeten
6
 Faute de Verstraeten qui met le pied pour empêcher De Cat de passé, il est logiquement averti
4
 Superbe ballon de Nathan De Cat vers Ibrahima Kanaté ! Le Malien s'infiltre dans le rectangle... mais finit par commettre faute après s'être enfermé
2
 Plusieurs dégagements consécutifs de Moussa Diarra, aligné dans l'axe
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - Antwerp: 0-0
20:30
 Bienvenue au Lotto Park pour cette demi-finale entre le RSC Anderlecht et l'Antwerp !
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ali Maamar - Lucas Hey - Killian Sardella - Moussa Diarra - Thorgan Hazard - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Banc: Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - Mihajlo Ilic - Enric Llansana - Justin Heekeren - Basile Vroninks - Coba da Costa - Anas Tajaouart

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Kiki Kouyaté - Zeno Van Den Bosch - Gerard Vandeplas - Dennis Praet - Xander Dierckx - Daam Foulon - Thibo Somers - Vincent Janssen - Christopher Scott
Banc: Kobe Corbanie - Yuto Tsunashima - Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Youssef Hamdaoui - Orseer Achihi
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20

On a pu apercevoir une tête connue au Lotto Park ce jeudi, venue assister à la demi-finale entre le RSCA et l'Antwerp : Brian Riemer. Rappelons-le : l'ex-coach des Mauves e...

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.47  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/20 (40%)
Plus de stats
Maamar Ali 6.21  
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Hey Lucas 6.74  
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Sardella Killian   5.8  
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Diarra Moussa 6.56  
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 6.35  
  • Précision des passes: 15/21 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 6.23  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan 6.55  
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Degreef Tristan 6.76  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 6.76  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Kanate Ibrahim 7.02  
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Sikan Danylo  
Ilic Mihajlo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Vroninks Basile  
da Costa Coba  
Tajaouart Anas  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.8  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/19 (26.3%)
Plus de stats
Verstraeten Andreas   6.43  
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Kouyaté Kiki  
Van Den Bosch Zeno 7.11  
  • Précision des passes: 6/12 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Vandeplas Gerard 6.57  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Praet Dennis 6.68  
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Dierckx Xander 6.91  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Foulon Daam A 7.65  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 3/9 (33.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Somers Thibo 6.66  
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Janssen Vincent 7.96  
  • Buts: 1
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Scott Christopher 7.17  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Corbanie Kobe  
Tsunashima Yuto 6.82  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Plus de stats
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Bijl Glenn  
Hamdaoui Youssef  
Achihi Orseer  

présentation (du match)

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements
Photo: © photonews

Edward Still est à quelques heures de vivre son premier match en tant que coach d'Anderlecht. Son premier onze sera forcément attendu.

Edward Still va-t-il procéder à une révolution de palais à Anderlecht ? Il est naturellement permis d'en douter : le T1 intérimaire du RSCA était l'adjoint de Besnik Hasi, et on peut donc penser que s'il avait des idées de génie au sujet du onze de base, il les aurait soumises à son coach, avec qui il s'entendait très bien. Après tout, Still était là pour épauler Hasi sur le plan tactique. 

Mais des changements, il devrait y en avoir - ne serait-ce que ceux que les circonstances vont dicter à Edward Still. À commencer par la défense centrale : Marco Kana blessé, Lucas Hey catastrophique, qui sera aligné devant Colin Coosemans (pas en danger) ?

La logique voudrait que Killian Sardella remplace Kana et que Ilay Camara soit aligné à droite. Le départ de dernière minute de Moussa N'diaye empêche d'imaginer une autre option que Moussa Diarra au back gauche - et donc, Hey dans l'axe... à moins que Ali Maamar revienne du diable vauvert. 

Qui pour remplacer Angulo ?

Nathan De Cat ne jouera pas dimanche à Genk : il peut donc tout donner ce soir. Avec Saliba à ses côtés ? On ne serait pas surpris que Still, en réalité, renforce le milieu de terrain, quitte à aligner Enric Llansana. Mais le départ de Hasi pourrait aussi libérer Verschaeren et Stroeykens, malheureux comme les pierres sous le Kosovar : l'un d'eux peut former la pointe haute du triangle.

Et devant ? Thorgan Hazard peut remplacer Nilson Angulo côté gauche, et Danylo Sikan reprendre place en pointe tandis qu'Adriano Bertaccini arpente le flanc droit. Sauf si Edward Still décide de bousculer ses cadres et de lancer Ibrahima Kanaté ou Tristan Degreef : le match de dimanche dernier peut l'y pousser. 

Le onze potentiel :

Coosemans / Diarra - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Llansana - Verschaeren / Hazard - Sikan - Bertaccini 

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

04/02 1

Edward Still fait face à un défi de taille : renverser la situation au RSC Anderlecht suite au départ de Besnik Hasi. Et il devra le faire sans Marco Kana.

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

04/02

Nathan De Cat est bien sûr suivi par l'Europe entière et est considéré comme l'un des plus grands talents à son poste. Mais toute l'Europe ne pourra pas mettre le prix.

