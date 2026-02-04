Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

Courtisé par le Beşiktaş dans les dernières heures du mercato en Turquie, Kjell Scherpen a quitté ses partenaires après seulement 25 minutes à Charleroi, blessé. Le gardien néerlandais a été remplacé par Vic Chambaere.

Quelques jours après sa victoire contre le Club de Bruges lors de la rencontre au sommet de la 23e journée de championnat, l’Union Saint-Gilloise se déplace au Sporting Charleroi ce mercredi soir pour la demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Dans les buts du champion en titre, le gardien Kjell Scherpen a été titularisé et reconduit malgré l’intérêt récent de Wolverhampton, puis du Beşiktaş, qui souhaitait le faire venir avant la fin du mercato en Turquie.

Kjell Scherpen sorti sur blessure

Sur la pelouse du Mambourg, le portier de 26 ans est donc parti titulaire, mais il a quitté ses partenaires dès le milieu de la première mi-temps, blessé.

Dès la dixième minute, Kjell Scherpen s’était allongé une première fois alors que le ballon était loin de sa surface. Bis repetita quinze minutes plus tard.

Il s’agit visiblement d’une blessure musculaire, qui pourrait l’éloigner des terrains pendant quelques semaines. Scherpen a été remplacé par le jeune Vic Chambaere (23 ans).