🎥 La Louvière se fait très peur en fin de match, à Eupen, mais profite pleinement du nouveau faux pas du RWDM au sommet de la Challenger Pro League

Malgré leur ouverture du score, les Pandas ont commis bien trop d'erreurs, défensivement, pour venir à bout d'une solide RAAL. Dans une rencontre folle, les Louviérois ont su profiter du nouveau faux pas du RWDM dans le trio de tête.

Grosse affiche de Challenger Pro League, ce dimanche au Kehrweg. L'AS Eupen, qui stagne au milieu du classement, reçoit La Louvière, l'un des gros concurrents à la montée en D1A. Juste avant le début de la rencontre, les Louviérois apprennent le partage de leurs concurrents, le RWDM, à Seraing (4-4). Un coup de boost supplémentaire pour le président Salvatore Curaba et les hommes de Frédéric Taquin. Membre de l'organigramme de la RAAL, Enzo Scifo est aussi dans les tribunes, tout comme Nicolas Frutos.

La RAAL a su profiter des largesses défensives d'Eupen

Sur le terrain, ce sont les Loups qui se créent la première opportunité, avec la frappe lointaine de l'ancien Standardman, Carolo et Monégasque Adrien Bongiovanni, qui manque le cadre de peu (4e). Eupen réagit rapidement. Van Genechten lance Pantovic sur le côté droit, qui centre vers Charles-Cook. Le panda se heurte à Marcos Peano, puis voit l'ancien Rouche Fadel Gobitaka réaliser un retour défensif capital (6e).

La rencontre est assez équilibrée et plaisante. Dans ce début de rencontre, la RAAL ne parvient pas encore à inquiéter Nurudeen sur ses tentatives, tandis qu'il faut une superbe détente de Peano pour empêcher le coup-franc de Charles-Cook de toucher le fond des filets (19e). Le même Peano est cependant surpris, trois minutes plus tard, sur le centre de Alloh à ras de sol qui arrive vers Charles-Cook. L'Eupenois passe devant tout le monde pour ouvrir la marque (1-0, 22).

La RAAL doit alors réagir... et n'aurait réellement pas pu le faire plus rapidement. Dès l'engagement, Bongiovanni ouvre sur la droite pour Gobitaka, qui prolonge pour Maxime Pau. L'ailier droit se joue d'un Scott Kennedy capitaine mais totalement aux fraises sur cette action, puis d'un Abdul Manaf Nurudeen qui, comme souvent lors de sa période en D1A, laisse trop d'espace entre lui et son premier poteau. Moins de 60 secondes plus tard, La Louvière égalise (1-1, 23e).

Meilleure dans tous les domaines, mais sous pression en fin de match, la RAAL s'impose à Eupen et garde sa place en haut du classement

Les Loups ont réussi à revenir avant de commencer à douter. Et en fin de première période, ils passent la seconde. Perte de balle d'un Gorenc qui cherchait Keita, Bongiovanni trouve Pau sur la droite. Son centre parvient à Gilon, au second poteau, qui frappe croisé. Nurudeen se loupe une nouvelle fois en voulant attraper le ballon, mais en ne l'attrapant pas. (1-2, 31e). Quelques minutes plus tard, Maisonneuve intercepte un ballon et joue vers Belkheir, qui dévie pour Nagera. Le numéro 70 s'en va ajuster Nurudeen en face à face et faire le break avant la pause (1-3, 35e).

Pour la seconde période, les Loups ont déjà fait le travail et ne doivent plus se découvrir, tandis qu'Eupen apporte difficilement un danger solide devant Peano. D'autant qu'à l'heure de jeu, la RAAL en remet une couche. Sur un cafouillage dans le rectangle, la main de Jérôme Deom gifle le visage de Mouhamed Belkheir. L'Algérien, deuxième meilleur buteur du championnat, se charge de la conversion et plante sa neuvième rose de la saison (1-4, 61e).

On pense alors la rencontre terminée. Mais à un quart d'heure du terme, Deom profite d'un mauvais dégagement de la défense louviéroise pour servir magnifiquement Alloh, qui réduit l'écart (2-4, 79e). Pourtant sur un siège ultra-confortable, la RAAL se fait très peur et voit Nicolas Fontaine recevoir une seconde carte jaune après une première simulation et laisse ses partenaires à 10 (82e). Sur un corner repris par Van Genechten au second poteau, Eupen réduira même une nouvelle fois l'écart en toute fin de match (3-4, 90+3e).

Le score n'évoluera cependant plus. Nouvelle victoire de La Louvière, qui recolle à Zulte-Waregem en tête de la Challenger Pro League. Le RWDM, qui reste sur un maigre 1/9 après son partage à Seraing, compte désormais, tout comme le Patro Eisden, cinq longueurs de retard sur le duo de tête. Eupen, pour qui Renaud Emond a joué les vingt dernières minutes, est 11e et n'a toujours que cinq longueurs d'avance sur la zone de relégation.