L'Union doit enchaîner contre l'Antwerp

L'Union Saint Gilloise s'est relancée en battant l'Antwerp cette semaine. Les Unionistes doivent enchaîner.

L'Union Saint-Gilloise a enfin endigué l'hémorragie après 4 défaites de suite.

Les Unionistes ont battu l'Antwerp ce jeudi et relancent la course au titre. Ils sont 3e de ces Champions Play-offs, à 1 point de Bruges et 3 d'Anderlecht.

La confiance semble être à nouveau du côté Bruxellois. "Il ne fallait pas nous enterrer", avait déclaré Cameron Puertas en après-match.

Face à eux, l'Antwerp. Le Great Old n'a quasiment plus rien à revendiquer dans ces Play-offs.

Comme l'avait notamment déclaré le capitaine Toby Alderweireld, les Anversois se concentrent désormais sur la finale de la Coupe de Belgique...face à l'Union, justement.