La Coupe de Belgique est-elle promise à l'Union ? "Quand une équipe est déconnectée à ce point..."

Avec ses deux victoires face à l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise est revenue dans la course au titre. Un avant-goût de la finale de la Coupe ?

Toutes les équipes des Champions Playoffs se jouaient dans un "back to back" cette semaine en Jupiler Pro League. Seuls le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise sont ressortis de ces doubles confrontations avec un six sur six.

L'USG a d'ailleurs signé ses deux premières victoires des PO1 et s'est donné une chance de revenir dans la course au titre avec seulement un point de retard sur le Club et le Sporting d'Anderlecht avant le derby bruxellois.

Face à l'Antwerp, l'Union a peut-être un peu douté dans les premières minutes mais n'a rien lâché pour finalement revenir et faire basculer la rencontre à son avantage.

L'Union a-t-elle l'ascendant psychologique sur l'Antwerp ?

Deux victoires en une semaine face à son adversaire en finale de la Coupe de Belgique. L'Union aurait-elle pris l'ascendant psychologique son le Great Old ?

"Le réveil unioniste n’était qu’une question de temps, tant, malgré les résultats négatifs, il y avait du contenu et des occasions dans le jeu saint-gillois", a commenté Philippe Albert dans des propos rapportés par Le Soir.

"Complètement démotivé, l’Antwerp joue un jeu très dangereux, en misant tout sur la finale de Coupe de Belgique face… à l’Union. Quand une équipe est déconnectée à ce point-là, c’est difficile de refaire surface…"