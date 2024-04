L'Union écrase l'Antwerp et envoie un signal très fort avant d'affronter Anderlecht !

L'Union Saint-Gilloise a confirmé son retour en forme en battant une 2e fois l'Antwerp en quelques jours. Cela était pourtant bien mal embarqué...

L'Union semblait relancée après sa victoire en semaine contre l'Antwerp. Une nouvelle victoire ce dimanche était dans les faits impérative. Elle permettrait en effet de revenir à seulement 1 point du duo de tête, composé d'Anderlecht et du Club de Bruges.

L'Antwerp est largué dans ces Champions Play-offs et se concentre désormais, comme l'ont dit plusieurs de ses joueurs, sur la finale de la Coupe de Belgique. Mark van Bommel réalise de nombreux changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée 0-3 au Bosuil. L'Union doit faire sans Alessio Castro-Montes, suspendu.

L'Union offre un nouveau but cadeau

L'Union attaque d'entrée et réalise un début de match intéressant. Lammens doit déjà sortir devant Nilsson (5e).

Mais ne nous fions pas aux apparences : les Bruxellois traversent toujours une passe difficile et sont en manque de confiance.

Sur un centre anversois, Sadiki veut remettre de la tête à Moris. Mais il se rate et offre alors le 0-1 sur un plateau à Janssen (17e). L'Union se met (encore une fois) elle-même en difficulté.

Nilsson puis Mac Allister renversent tout en deux minutes

A force d'encaisser de tels coups durs depuis des semaines, on se demande bien comment les joueurs de l'Union ne craquent pas mentalement. C'est en fait tout le contraire qui se produit.

Les hommes d'Alexander Blessin rentrent à nouveau progressivement dans la rencontre. L'Antwerp enchaîne les fautes, Lammens doit sortir deux parades devant Amoura (25e et 34e).

Logiquement, la défense de l'Antwerp craque. Machida trouve Nilsson d'un sublime extérieur du pied. Le Suédois efface Wijndal d'un petit pont et fait sauter le ballon au-dessus de Lammens. Un but magnifique, qui fait exploser le stade (1-1, 37e).

A peine les Anversois ont remis le ballon en jeu qu'ils encaissent une seconde fois. Mac Allister est au bon endroit pour tromper Lammens (2-1, 39e). L'Union vient de tout renverser en deux minutes.

Puertas marque le but du break

L'Union veut se mettre à l'abri et enfoncer le clou le plus vite possible. Les Saint-Gillois dominent très nettement dans le jeu et concrétisent très vite en seconde mi-temps.

Amoura, qui est monté en puissance dans ce match, n'est pas attaqué et a tout le loisir de décaler Puertas. Le Suisse, de retour en forme ces dernières semaines, décoche une frappe puissante qui termine dans les filets de Lammens (1-3, 55e). L'Union vient de faire le break.

L'Union domine un Antwerp résigné

La rencontre prend des allures de match à sens unique. L'Antwerp obtient sa première vraie occasion à la 57e minute, seulement.

L'Union continue d'attaquer et se rue devant le but adverse. Lazare force Lammens à nouveau à un arrêt (61e). Sur l'action qui suit, Amoura tire juste à côté. L'Algérien aura une nouvelle occasion avant de laisser sa place, mais loupera le cadre (76e).

Le match se termine tranquillement pour l'Union, Moris n'ayant qu'à capter une frappe d'Udoh en toute fin de rencontre. Puertas se permettra même de nettoyer à nouveau les filets de Lammens sur une frappe enroulée phénoménale (4-1, 90e+3).

Menée au score, l'Union a fait preuve de caractère pour renverser totalement la situation. Les Saint-Gillois reviennent à 1 point d'Anderlecht et du Club de Bruges. Cela promet avant d'accueillir Anderlecht dimanche prochain !