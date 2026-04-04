Guilherme chanceux, Burgess en capitaine : les notes de l'Union contre Saint-Trond

L'Union Saint-Gilloise s'est montrée solide pour venir à bout de Saint-Trond. Voici les cotes individuelles des joueurs pour leur prestation.

Scherpen (6,5) : Assez peu d'interventions à effectuer sur sa ligne mais quelques sorties autoritaires des poings sur phase arrêtée et une anticipation très à propos dans les pieds d'Oumar Diouf en fin de match.

Mac Allister (7) : embêté par les appels de Sebaoui en début de match (notamment sur la plus grosse occasion de Saint-Trond en milieu de première mi-temps), il a rapidement serré la vis, apportant toute sa roublardise en fin de match, au point de voir sa charge sur Matsuzawa dans le rectangle passée sous silence par l'arbitre.

Burgess (7,5) : un match de capitaine, avec une autorité jamais démentie dans les duels et des consignes pour guider ses partenaires en possession.

La défense montre les muscles

Sykes (7,5) : lui aussi souverain dans ses interventions pour tuer dans l'oeuf bon nombre d'escarmouches trudonnaires

Khalaili (6,5) : à la base de la première occasion grâce à un bon centre en retrait pour Ait El Hadj. Une justesse technique qui fait toujours autant de bien pour se sortir du pressing adverse sur la droite.



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Zorgane (7) : plus que jamais à la baguette pour distribuer le jeu, avec beaucoup d'ouvertures et de passes entre les lignes. A accentué sa domination en deuxième mi-temps.

Schoofs (5,5) : parfois aspiré par les combinaisons trudonnaires pour repartir en reconversion dans le dos de l'entrejeu unioniste.

Guilherme (7) : une première mi-temps compliquée face à Vanwesemael, qui ne lui a pas cédé la moindre once de terrain. Et pourtant, c'est bien lui qui a décoincé la rencontre d'un centre vicieux qui a trompé toute la défense trudonnaire.

Ait El Hadj (6,5) : contré sur sa reprise à l'entrée du rectangle sur le centre de Khalaili. Beaucoup de mouvements dans la latéralité pour amener des supériorités numériques sur les flancs...qui n'ont que rarement débouché sur de réels décalages. Plus utile lorsque les espaces ont commencé à s'ouvrir dès la reprise.

Zeneli (7) : beaucoup d'appels dans son rôle d'infiltreur qui ont écartelé la défense de Saint-Trond en deuxième période, parfois moins précis au moment de lancer les autres aujourd'hui.

Biondic (6) : des décrochages et de l'activité pour permettre à ses équipiers de jouer le deuxième ballon, moins d'occasions de s'illustrer dans le rectangle.

