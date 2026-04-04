🎥 L'Union protégée d'un penalty flagrant ? "Si tu n'aimes pas les contacts, change de sport"

L'Union Saint-Gilloise a eu très chaud en fin de match sur la charge de Kevin Mac Allister sur Keisuke Goto. L'Argentin estime toutefois qu'il n'y avait aucun penalty à siffler sur cette phase.

Un match de Playoffs se joue sur des détails. Le centre de Guilherme se transformant en but en était un, la charge de Kevin Mac Allister sur Kaito Matsuzawa dans l'autre rectangle en était un deuxième. Ils ont tous les deux tourné à l'avantage de l'Union.

Et c'est évidemment sur cette deuxième phase que Saint-Trond trouvait à redire : le penalty semblait flagrant, mais Erik Lambrechts n'a pas bronché, faisant même signe de jouer, coupant court à toute intervention du VAR.

"Il y a évidemment pénalty sur Matsuzawa, c'est bizarre que personne ne le voie avec autant d'arbitres, mais je ne veux pas en parler plus que ça", déplorait Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre.

L'Union s'en sort bien

David Hubert était moins catégorique : "Pour moi il n'y a pas faute de Kevin. De là où je suis, il joue le ballon", explique l'entraîneur Unioniste en conférence de presse.



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Et Mac Allister ? L'Argentin s'est exprimé au micro de DAZN : "Je ne sais pas s'il y a penalty, mais le foot est un sport de contact donc si tu n'aimes pas les contacts, il faut changer de sport", a-t-il sèchement répliqué. "Le joueur de Saint-Trond plonge trop facilement", le rejoint Anouar Ait El Hadj.