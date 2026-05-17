|Date:
|17/05/2026 13:30
|Compétition:
|Play-offs 1
|journée:
|Journée 8
|Stade:
|Lotto Park
LIVE : Suivez Anderlecht - Malines en direct commenté à 13h30, dans un Lotto Park silencieux
Le Sporting d'Anderlecht reçoit le KV Malines ce dimanche. Un match crucial car une victoire assurerait presque la 4e place, et donc un ticket européen.
6' 24"
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4
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Camara est battu côté gauche... et un centre au second poteau aurait pu être dangereux, Van Brederode ne peut redresser sa tête
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2
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Incursion malinoise, centre de Van Brederode... Hey s'en sort devant Boersma
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1
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C'est parti à Anderlecht dans une ambiance très spéciale ! Malines doit avoir l'impression de jouer à la maison...
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1
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Anderlecht - KV Malines: 0-0
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Banc: Mathys Angely - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Mats Rits - Justin Heekeren - Killian Sardella - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
Banc: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Mory Konaté - Bilal Bafdili - Benito Raman - Keano Vanrafelghem - Mauro Lenaerts - Bill Antonio - Massimo Decoene
Play-offs 1
|Journée 8
|STVV
|1-1
|La Gantoise
|Anderlecht
|0-0
|KV Malines
|FC Bruges
|18:30
|Union SG