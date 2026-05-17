Date: 17/05/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 8
Stade: Lotto Park

LIVE : Suivez Anderlecht - Malines en direct commenté à 13h30, dans un Lotto Park silencieux

Le Sporting d'Anderlecht reçoit le KV Malines ce dimanche. Un match crucial car une victoire assurerait presque la 4e place, et donc un ticket européen.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   6' 24" 
4
 Camara est battu côté gauche... et un centre au second poteau aurait pu être dangereux, Van Brederode ne peut redresser sa tête
2
 Incursion malinoise, centre de Van Brederode... Hey s'en sort devant Boersma
1
 C'est parti à Anderlecht dans une ambiance très spéciale ! Malines doit avoir l'impression de jouer à la maison...
1
 Anderlecht - KV Malines: 0-0

Anderlecht (Anderlecht - KV Malines)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Moussa Diarra - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Danylo Sikan - César Huerta
Banc: Mathys Angely - Yari Verschaeren - Thorgan Hazard - Mats Rits - Justin Heekeren - Killian Sardella - Marco Kana - Joshua Nga Kana - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

KV Malines (Anderlecht - KV Malines)
KV Malines: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Dikeni Salifou - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Bouke Boersma - Myron van Brederode
Banc: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Mory Konaté - Bilal Bafdili - Benito Raman - Keano Vanrafelghem - Mauro Lenaerts - Bill Antonio - Massimo Decoene

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Hey Lucas  
Diarra Moussa  
Augustinsson Ludwig  
Llansana Enric  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Sikan Danylo  
Huerta César  
Banc
Angely Mathys  
Verschaeren Yari  
Hazard Thorgan  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Sardella Killian  
Kana Marco  
Nga Kana Joshua  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

KV Malines KV Malines
Miras Nacho  
St. Jago Tommy  
Halhal Redouane  
Marsa Jose  
Salifou Dikeni  
Servais Mathis  
Hammar Fredrik  
Koudou Therence  
Mrabti Kerim  
Boersma Bouke  
van Brederode Myron  
Banc
De Wolf Ortwin  
Diouf Gora  
Konaté Mory  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Vanrafelghem Keano  
Lenaerts Mauro  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
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Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG
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