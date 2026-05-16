Malines veut mettre Anderlecht au fond du trou : "L'adversaire le plus abordable"

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Photo: © photonews

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Anderlecht n'a plus droit à l'erreur après sa défaite en finale de la Coupe. Les Mauves seront sous pression dimanche et Malines le sait.

Après 120 minutes d'une finale de Coupe éreintante contre l'Union, Anderlecht est non seulement à bout physiquement, mais traverse aussi une période mentalement délicate. La déception est énorme et les suites de cette défaite continuent de résonner. Cela, l'ancien Malinois Jordi Vanlerberghe le voit aussi. “Sur le plan physique comme mental, cela pèse forcément. C'est un avantage certain pour le KV Malines”, confie-t-il dans la Gazet van Antwerpen. 

Les Bruxellois paraissent d'ailleurs vulnérables depuis un moment. Selon Nikola Storm, autre ex-Malinois, les Sang & Or doivent en profiter. “Anderlecht est fragile. Cela peut être LE match où le KV peut encore grappiller quelque chose en vue de l'Europe.”

Le KV Malines croit en ses chances contre Anderlecht

Bien que les résultats du KV Malines dans ces Champions Play-offs ne soient pas vraiment au rendez-vous, au sein du club, on croit qu'il y a justement quelque chose à faire maintenant.  “Chaque équipe est prenable, mais nous ne pouvons plus concéder de buts stupides”, explique Fred Vanderbiest.

Steven Defour voit même une occasion idéale pour le KV Malines de réaliser une excellente opération. “Ils ont déjà montré cette saison qu'ils pouvaient mettre les grosses équipes en difficulté. Pourquoi pas maintenant ? Anderlecht est peut-être l'adversaire le plus abordable qu'il reste au programme", estime l'ancien coach de Malines et ancien joueur du RSCA. 

Les circonstances semblent en tout cas jouer en faveur de Malines. L'ambiance au Lotto Park sera très tendue, avec des supporters prêts à se retourner contre sa propre équipe si elle tremble. Et c'est précisément ce qui peut semer le doute chez les joueurs.

Pour Anderlecht, l'enjeu est pourtant immense. La quatrième place – et donc l'Europe – doit absolument être sécurisée. Mais cette pression, combinée à la fatigue et à l'incertitude, peut leur coûter cher.

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