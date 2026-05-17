Interview "Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ?
Photo: © photonews

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Après l'énorme déception de jeudi, César Huerta s'est exprimé à notre micro. Il pourrait bien être l'une des surprises de Jérémy Taravel dans le onze ce dimanche.

Après avoir manqué la majeure partie de la saison en raison d'une grave blessure, César Huerta est enfin de retour sur les terrains. Le maître achat d'Olivier Renard à ses débuts vit des premiers pas européens difficiles, et espère bien qu'après cette période, qu'il décrivait récemment comme la plus difficile de sa carrière, il peut enfin exploser et aider Anderlecht.

"Physiquement, je me sens de mieux en mieux chaque week-end. Je crois que je l'ai montré lors de mes entrées au jeu, je me sens bien. Le résultat n'a pas suivi, mais c'est le football. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce match", déclare "Chino" Huerta. "Nous avons manqué d'intelligence en fin de match, et de concentration en début de prolongations. Ca ne pardonne pas". 

Objectif Coupe du Monde 2026 pour Huerta 

Le retour du Mexicain arrive peut-être un peu tard pour réellement avoir une chance de convaincre Javier Aguirre. Mais César Huerta affirme rester calme : "Je suis tranquille vis-à-vis de ça. J'ai vécu des mois difficiles, avec 7 mois sans jouer... Je crois que je dois me concentrer sur moi-même", estime-t-il. "Je dois continuer à m'améliorer, travailler pour l'équipe". 

Cela sera-t-il suffisant pour vivre cette Coupe du Monde à domicile ? "Je ne sais pas si cela suffira mais ce n'est pas entre mes mains. Je dois travailler, me montrer dans cette fin de saison et au final, c'est au sélectionneur de prendre sa décision", insiste Huerta. "Si j'ai eu des contacts avec lui ? Non, seulement avec le staff médical de la sélection". 

Lire aussi… LIVE : Suivez Anderlecht - Malines en direct commenté à 13h30, dans un Lotto Park silencieux
Bien monté lors des deux derniers matchs, César Huerta postule en tout cas à une place de titulaire maintenant que Mihajlo Cvetkovic manquera la fin de saison. Et s'il aide le RSCA à décrocher un ticket européen, Javier Aguirre pourrait bien le convoquer, ce qui serait un énorme soulagement pour lui... 

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