Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !

Le Club de Bruges a conforté sa première place grâce à un petit festival contre l'Union (5-0). La voie vers le titre est désormais royale pour les Blauw en Zwart.

Statu quo en tête du classement ? Quatre points d'avance pour le Club de Bruges ? L'Union de retour en tête au meilleur moment ? Ce choc pouvait peser très lourd dans la course au titre. Quatre jours après la finale de la Coupe remportée contre Anderlecht, David Hubert a changé son fusil d'épaule en repassant à deux attaquants (Mateo Biondic et Kevin Rodriguez).

Derrière eux, Besfort Zeneli a envoyé Anouar Ait El Hadj sur le banc, Rob Schoofs a également quitté le onze pour faire une place à Kamiel Van de Perre. Côté brugeois, la principale interrogation était dans les buts. Le troisième gardien Dani van den Heuvel a finalement conservé sa place malgré le retour de Simon Mignolet sur le banc. Même topo pour Raphael Onyedika, de retour de blessure mais réserviste au profit d'Hugo Vetlesen.

Le Club de Bruges se fait respecter

Après des premières minutes très intenses dans l'entrejeu débouchant notamment sur quelques belles situations intéressantes pour Christos Tzolis, la domination brugeoise de début de rencontre s'est traduite par une première grosse occasion sur corner. Le ballon très vicieux d'Hugo Siquet a été repris sur la barre, Brandon Mechele est ensuite passé tout proche de profiter du rebond au petit rectangle.

L'Union a toutefois proposé du répondant en gagnant de plus en plus de duels, s'enhardissant dans le camp brugeois, sans toutefois mettre Van den Heuvel à contribution. Tout l'inverse du Club de Bruges qui, après avoir trouvé son deuxième souffle, a mitraillé Kjell Scherpen dans le troisième quart d'heure. C'est Hans Vanaken qui a ouvert les hostilités à la demi-heure avec une frappe somptueuse en pleine lucarne depuis les 25 mètres pour mettre Bruges aux commandes (31e, 1-0).







Groggy, l'Union n'a pas eu le temps de réagir : six minutes plus tard, Joaquin Seys faisait déjà le break, trouvé dans le rectangle par un centre très incisif d'Hugo Siquet (37e, 2-0). L'Union pensait pouvoir éviter le troisième but avant la mi-temps avec un bloc inespéré de Ross Sykes sur Hugo Vetlesen, mais le 3-0 est tout de même tombé du front d'Hans Vanaken sur corner dans le temps additionnel. Malgré la réaction de l'Union sur un coup franc direct de Besfort Zeneli détourné de sa lucarne par Van den Heuvel, tout était dit à la pause.

Et pourtant, l'Union n'a pas cessé d'y croire, repoussant le Club dans son camp dès la reprise. Les visiteurs ont ainsi forcé trois occasions franches en trois minutes aux alentours de l'heure de jeu, avec à chaque fois Biondic à la manoeuvre. D'abord avec une déviation pour Rodriguez, contré par Ordonez de justesse, puis une frappe forçant Van den Heuvel à la parade, et enfin petit bijou enroulé qui a terminé sur la latte.

Bruges vole vers le titre

Les visiteurs ont poursuivi sur leur lancée, avec une frappe enroulée de Mohamed Fuseini proche de la lucarne et un envoi d'Adem Zorgane dévié au-dessus du but. Malgré cette deuxième mi-temps maîtrisée, l'Union n'est pas parvenue à revenir. Pire, le 4-0 est même tombé dans les dernières minutes, sur un contre mené de main de maître par Christos Tzolis, plus prompt qu'Adem Zorgane pour se présenter face à Scherpen.

L'Union a bien cru sauver l'honneur sur une tête lobée de Kevin Mac Allister au fond des filets, mais le but de l'Argentin été annulé pour hors-jeu. Les Saint-Gillois ont bu le calice jusqu’à la lie, avec un dernier but de Forbs dans le temps additionnel (5-0) : Bruges inflige à son rival un score de forfait et a désormais quatre points d'avance à deux journées de la fin.