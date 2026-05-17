Date: 17/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel
Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !
Cinq buts, quatre points d'avance : Bruges enfonce l'Union dans la course au titre !
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a conforté sa première place grâce à un petit festival contre l'Union (5-0). La voie vers le titre est désormais royale pour les Blauw en Zwart.

Statu quo en tête du classement ? Quatre points d'avance pour le Club de Bruges ? L'Union de retour en tête au meilleur moment ? Ce choc pouvait peser très lourd dans la course au titre. Quatre jours après la finale de la Coupe remportée contre Anderlecht, David Hubert a changé son fusil d'épaule en repassant à deux attaquants (Mateo Biondic et Kevin Rodriguez).

Derrière eux, Besfort Zeneli a envoyé Anouar Ait El Hadj sur le banc, Rob Schoofs a également quitté le onze pour faire une place à Kamiel Van de Perre. Côté brugeois, la principale interrogation était dans les buts. Le troisième gardien Dani van den Heuvel a finalement conservé sa place malgré le retour de Simon Mignolet sur le banc. Même topo pour Raphael Onyedika, de retour de blessure mais réserviste au profit d'Hugo Vetlesen.

Le Club de Bruges se fait respecter

Après des premières minutes très intenses dans l'entrejeu débouchant notamment sur quelques belles situations intéressantes pour Christos Tzolis, la domination brugeoise de début de rencontre s'est traduite par une première grosse occasion sur corner. Le ballon très vicieux d'Hugo Siquet a été repris sur la barre, Brandon Mechele est ensuite passé tout proche de profiter du rebond au petit rectangle.

L'Union a toutefois proposé du répondant en gagnant de plus en plus de duels, s'enhardissant dans le camp brugeois, sans toutefois mettre Van den Heuvel à contribution.  Tout l'inverse du Club de Bruges qui, après avoir trouvé son deuxième souffle, a mitraillé Kjell Scherpen dans le troisième quart d'heure. C'est Hans Vanaken qui a ouvert les hostilités à la demi-heure avec une frappe somptueuse en pleine lucarne depuis les 25 mètres pour mettre Bruges aux commandes (31e, 1-0).



Groggy, l'Union n'a pas eu le temps de réagir : six minutes plus tard, Joaquin Seys faisait déjà le break, trouvé dans le rectangle par un centre très incisif d'Hugo Siquet (37e, 2-0). L'Union pensait pouvoir éviter le troisième but avant la mi-temps avec un bloc inespéré de Ross Sykes sur Hugo Vetlesen, mais le 3-0 est tout de même tombé du front d'Hans Vanaken sur corner dans le temps additionnel. Malgré la réaction de l'Union sur un coup franc direct de Besfort Zeneli détourné de sa lucarne par Van den Heuvel, tout était dit à la pause.

Et pourtant, l'Union n'a pas cessé d'y croire, repoussant le Club dans son camp dès la reprise. Les visiteurs ont ainsi forcé trois occasions franches en trois minutes aux alentours de l'heure de jeu, avec à chaque fois Biondic à la manoeuvre. D'abord avec une déviation pour Rodriguez, contré par Ordonez de justesse, puis une frappe forçant Van den Heuvel à la parade, et enfin petit bijou enroulé qui a terminé sur la latte.

Bruges vole vers le titre 

Les visiteurs ont poursuivi sur leur lancée, avec une frappe enroulée de Mohamed Fuseini proche de la lucarne et un envoi d'Adem Zorgane dévié au-dessus du but. Malgré cette deuxième mi-temps maîtrisée, l'Union n'est pas parvenue à revenir. Pire, le 4-0 est même tombé dans les dernières minutes, sur un contre mené de main de maître par Christos Tzolis, plus prompt qu'Adem Zorgane pour se présenter face à Scherpen. 

L'Union a bien cru sauver l'honneur sur une tête lobée de Kevin Mac Allister au fond des filets, mais le but de l'Argentin été annulé pour hors-jeu. Les Saint-Gillois ont bu le calice jusqu’à la lie, avec un dernier but de Forbs dans le temps additionnel (5-0) : Bruges inflige à son rival un score de forfait et a désormais quatre points d'avance à deux journées de la fin.

Les compositions

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FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani 90' 7.5 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 1/18 (5.6%)
Plus de stats
Siquet Hugo A 75' 8.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 29/42 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 3/14 (21.4%)
Plus de stats
Seys Joaquin 90' 7.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/30 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 75' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 62' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Vanaken Hans ⚽ ⚽ 84' 9.8 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 44/48 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos 90' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 17/25 (68%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 4/5 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 75' 6.3 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Tzolis ChristosA A A   90' 9.1 -
  • Buts: 1
  • Assists: 3
  • Précision des passes: 22/33 (66.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 5/5 (100%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Sandra Cisse 28' 6.9 -
Plus de stats
Meijer Bjorn 6' 7.0  
Plus de stats
Onyedika Raphael 15' 6.9 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Vermant Romeo 15' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Spileers Jorne A 15' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
 

Union SG Union SG
Biondic Mateo 61' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Smith Guilherme 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Scherpen Kjell 90' 5.3 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 8/37 (21.6%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Burgess Christian   90' 6.0 -
  • Précision des passes: 41/46 (89.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sykes Ross   90' 5.5 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 38/47 (80.9%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 52/65 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 61' 6.2 -
  • Précision des passes: 24/28 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 78' 6.9 -
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 4/10 (40%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 89' 5.8 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 29' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 12' 5.9 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 29' 6.1 -
  • Précision des passes: 14/16 (87.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Niang Ousseynou 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Patris Louis 0'  
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 1' 6.3  
Plus de stats
Leysen Fedde 0'  
Revivre FC Bruges - Union SG
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20:31

Le Club de Bruges a conforté sa première place grâce à un petit festival contre l'Union (5-0). La voie vers le titre est désormais royale pour les Blauw en Zwart.

présentation (du match)

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

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10:20

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 5-0 Union SG Union SG
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