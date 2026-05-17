Mac Allister et Biondic tentent de relever la tête, les pistons tirent la langue : les notes de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a encaissé un score de forfait au Club de Bruges. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Scherpen (6) : une première alerte sur corner, comme sur le but encaissé à son premier poteau au match aller. Rien à se reprocher par la suite sur les buts encaissés.

Mac Allister (6,5) : ses premières minutes ont donné le ton dans son duel avec Tzolis, qu'il n'aura pas souvent laissé s'exprimer. Un but de classe mondiale refusé pour quelques millimètres en fin de match.

Burgess (4) : le Club a misé sur la lenteur de l'axe central, et cela s'est vu : les courses diagonales dans le dos de l'arrière-garde ont souvent laissé le capitaine unioniste bien démuni. Une grosse erreur qui a failli coûter un but supplémentaire en première mi-temps.

Sykes (4) : auteur d'une intervention très limite sur Hugo Siquet au quart d'heure, il sera déjà passé très proche de retourner au vestiaire avant les autres. A vécu une longue soirée face aux provocations de Carlos Forbs.

L'Union avait les jambes lourdes

Khalaili (5) : émoussé après la débauche d'efforts en Coupe de Belgique, il n'aura pas réussi à apporter ses déboulés habituels. Ses centres plus imprécis qu'à l'accoutumée témoignent également d'une certaine fatigue.



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Van de Perre (6) : préféré à Schoofs pour sa capacité à couper les angles et à jaillir dans les pieds adverses au milieu de terrain, il aura apporté sa hargne mais n'aura pas suffi à prendre le dessus sur l'entrejeu brugeois.

Zorgane (5,5) : Trop lent à sortir au pressing sur le coup de canon inaugural de Vanaken, dépassé par Tzolis sur le quatrième but. Mais entre les deux, il n'aura cessé de proposé des solutions au relanceur, a notamment permis à l'Union de jouer plus haut en deuxième mi-temps.

Zeneli (4,5) : préféré à Anouar Ait El Hadj, il n'aura pas réussi à apporter le même liant en une touche de balle. mais bien un peu plus de physique, insuffisant toutefois pour vraiment soutenir ses deux attaquants.

Guilherme (4) : plusieurs incursions, mais rarement tranquille à l'idée de voir Forbs et Siquet débouler dans son dos, ce qui s'est d'ailleurs produit sur le deuxième but. Apparu un peu au bout du rouleau et changé dès la mi-temps par David Hubert.

Biondic (6): quatre passes réussies sur l'ensemble de la première mi-temps. Très isolé, il n'aura pas réussi à nouer les connexions qu'attendait David Hubert. Cinq minutes de folie à l'heure de jeu : une déviation vers Rodriguez qui a failli faire mouche, une frappe qui a forcé Van den Heuvel à la parade et un bijou sur la latte.

Rodriguez (5,5) : est resté fidèle à lui-même avec des duels de costaud entre compatriotes face à Joel Ordronez. Mais très peu d'occasions de s'illustrer dans le rectangle.

