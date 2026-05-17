Date: 17/05/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 8
Stade: Jan Breydel

Le Club de Bruges accueille l'Union Saint-Gilloise en cette fin de week-end. Un choc dont on ne présente plus les enjeux dans la course au titre.

Scott Crabbé depuis le Jan Breydelstadion
2
 Le Club de Bruges à l'attaque
Les premiers duels sont déjà très costauds
1
 C'est parti !
L'Union donne le coup d'envoi
1
 FC Bruges - Union SG: 0-0
18:28
 Les joueurs montent sur le terrain
Magnifique tifo brugeois pour l'occasion
18:06
 Dani van den Heuvel toujours dans les buts brugeois
Simon Mignolet est de retour mais sur le banc, tout comme Raphael Onyedika, à qui Ivan Leko préfère Hugo Vetlesen
17:42
 Ait El Hadj et Schoofs sur le banc
Zeneli évoluera en soutien de Biondic et Rodriguez, Van de Perre renvoie Schoofs sur le banc

17:22
 Une marée blauw en zwart pour accueillir le bus des joueurs
Ivan Leko avait demandé une ambiance de Ligue des Champions, le voilà servi
FC Bruges: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Banc: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon

Union SG: Guilherme Smith - Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Kevin Rodriguez
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Mateo Biondic - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen
16:34
 L'Union aura-t-elle les jambes lourdes ?
Les Unionistes ont eu à faire ce qu'ils voulaient éviter : disputer des prolongations en semaine lors de la finale de la Coupe. Mais l'adage est connu : on récupère plus facilement après une victoire, surtout quand il y a un trophée à la clé. D'autant que les hommes de David Hubert ont montré qu'ils avaient des ressources lors de ces fameuses prolongations contre Anderlecht.
16:32
 Un point d'avance en guise de joker pour le Club de Bruges
Un partage ne serait pas une mauvaise opération pour les Blauw en Zwart. De son côté, l'Union voudra gagner pour garder toutes les cartes en main dans la lutte pour le titre.
16:30
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve en Venise du Nord pour ce choc entre Brugeois et Saint-Gillois

FC Bruges FC Bruges
van den Heuvel Dani  
Siquet Hugo  
Ordonez Joel  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Stankovic Aleksandar  
Vetlesen Hugo  
Vanaken Hans  
Forbs Carlos  
Tresoldi Nicolò  
Tzolis Christos  
Banc
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Onyedika Raphael  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Mignolet Simon  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
 

Union SG Union SG
Smith Guilherme  
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Zeneli Besfort  
Rodriguez Kevin  
Banc
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Biondic Mateo  
Ait El Hadj Anouar  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  

présentation (du match)

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union
Photo: © photonews

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

A l'issue du match aller, beaucoup pensaient que l'Union avait fait le plus dur en prenant quatre points d'avance sur son rival à l'issue d'une victoire méritée (2-1). Mais ce soir, c'est avec une unité de moins que les Saint-Gillois se présenteront en Venise du Nord, conséquence de leur match nul contre Gand et de leur défaite à Saint-Trond.

En cas de victoire, ils reprendraient toutefois la main à deux journées de la fin du championnat. Dans le camp saint-gillois, on signerait des deux mains pour un match comme il y a un an, quand Alessio Castro-Montes avait fait basculer les Playoffs avec un enroulé en pleine lucarne.

Les deux équipes ont les cartes en main

Signe encourageant pour les troupes de David Hubert : Ivan Leko a perdu ses deux matchs contre l'Union depuis son arrivée sur le banc brugeois. Mais c'était à chaque fois au Parc Duden. L'affrontement au Jan Breydelstadion de la phase classique avait souri au Club, victorieux 1-0, quand Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli étaient encore les coachs respectifs des deux équipes.

Qu'attendre des compositions ? Côté brugeois, la principale interrogation concerne le poste de gardien : Simon Mignolet et Nordin Jackers sont à nouveau d'attaque, cela pourrait bien sourire au premier cité. Raphael Onyedika est lui aussi de retour mais pourrait rester sur le banc suite à la montée en puissance d'Hugo Vetlesen.

Dans le camp unioniste, David Hubert a souvent réservé des surprises, comme lors de la finale de Coupe, laissant Kamiel Van de Perre sur le banc. L'entraîneur bruxellois adaptera sans doute encore son onze en fonction de l'état de fraîcheur des uns et des autres, mais aussi des profils les plus adéquats.

Les compositions probables : 

Club de Bruges : Mignolet - Siquet, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalalili - Zorgane, Schoofs, Guilherme, Ait El Hadj - Biondic, Fuseini

Prono FC Bruges - Union SG

FC Bruges gagne
Partage
Union SG gagne
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Union SG Union SG gagne
62.4% 20% 17.6%
Les plus populaires
2-1
(76x)		 1-1
(32x)		 1-2
(31x)

Comparatif FC Bruges - Union SG

Classement

1
2

Points

50
49

Gagner

6
5

Perdre

1
1

Buts inscrits

20
11

Buts reçus

7
4

Cartes jaunes

11
18

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

10
8
7
19/04 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
01/02 18:30 Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
05/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 FC Bruges FC Bruges
24/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
06/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 FC Bruges FC Bruges
07/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 FC Bruges FC Bruges
06/05 18:15 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
11/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 FC Bruges FC Bruges
27/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 FC Bruges FC Bruges
15/07 19:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Union SG Union SG
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Dimanche, le Club de Bruges jouera très gros contre l'Union Saint-Gilloise. Ivan Leko pourrait récupérer plusieurs joueurs blessés pour l'occasion.

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10:20

Le titre de champion se joue probablement en grande partie ce soir : le Club de Bruges s'apprête à recevoir l'Union Saint-Gilloise.

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG
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