Le choc contre l'Union pour décider du titre : des nouvelles importantes à l'infirmerie brugeoise

Scott Crabbé, journaliste football
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Le choc contre l'Union pour décider du titre : des nouvelles importantes à l'infirmerie brugeoise

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Dimanche, le Club de Bruges jouera très gros contre l'Union Saint-Gilloise. Ivan Leko pourrait récupérer plusieurs joueurs blessés pour l'occasion.

Alors que l'Union Saint-Gilloise est à moins de 24 heures de sa finale de Coupe de Belgique, le Club de Bruges est déjà entièrement tourné vers le choc de dimanche depuis plusieurs jours. Les Blauw en Zwart ont un point d'avance sur leur rival. Plus que se venger du match aller (défaite 2-1), ils veulent prendre une option dans la course au titre.

Lors du match au Parc Duden, Ivan Leko n'avait pas pu compter sur Hans Vanaken et Nicolo Tresoldi. Si les deux hommes sont cette fois rétablis, l'incertitude de début de semaine s'est déplacée autour de plusieurs autres cas.

Rien de sérieux pour Seys et Ordonez

On pense notamment à Joaquin Seys et Joel Ordonez, sortis en piteux état contre Saint-Trond. Bonne nouvelle toutefois pour le staff médical : tant le défenseur central équatorien que le Diable Rouge (touché au dos) ont pu reprendre l'entraînement collectif.

Het Laatste Nieuws rapporte que Raphael Onyedika devrait également être mobilisable pour dimanche. Il devait pallier la suspension d'Hugo Vetlesen contre Saint-Trond mais s'était blessé avant la rencontre. Cisse Sandra avait ainsi débuté dans l'entrejeu. Vetlesen étant lui aussi de retour de suspension, Ivan Leko aura le choix des armes contre l'Union.

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