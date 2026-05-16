Plusieurs grands clubs européens prêts à recruter Christos Tzolis ?

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Christos Tzolis continue d'impressionner semaine après semaine au Club de Bruges, et cela n'a pas échappé à plusieurs grands clubs européens. L'ailier grec réalise une nouvelle saison de très haut niveau et semble progressivement se préparer à un transfert majeur.

Avec des statistiques impressionnantes, Christos Tzolis continue de dominer la Jupiler Pro League. L’ailier en est déjà à 19 buts et 24 assists toutes compétitions confondues cette saison.

Ses prestations dans la course au titre impressionnent particulièrement. En seulement sept matchs de play-offs, Christos Tzolis a déjà inscrit cinq buts et délivré cinq assists. Il se montre ainsi décisif presque à chaque rencontre pour l’équipe d’Ivan Leko.

Les grands clubs se bousculent

Sa forme actuelle a également réveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens. Selon le Nieuwsblad, Manchester United, la Juventus et Aston Villa suivent de très près la situation de l’international grec. Galatasaray a également récemment été cité dans la presse turque.

L’été dernier déjà, Christos Tzolis figurait sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers. L’Atalanta, le Sporting, l’AS Roma et Bologne s’étaient renseignés sur sa situation. Crystal Palace était même prêt à débourser plus de 30 millions d’euros.

Le Club de Bruges avait alors fermé la porte, mais un transfert semble beaucoup plus réaliste l’été prochain. En interne, le sentiment est que Christos Tzolis a bouclé son cycle à Bruges et qu’il est prêt à franchir un nouveau cap.





Le Club de Bruges n’a, en plus, aucune obligation financière de faire des concessions. Le top club belge est suffisamment solide pour n’accepter qu’une offre exceptionnelle. Il n’est donc pas exclu que Christos Tzolis devienne prochainement le transfert sortant le plus cher de l’histoire du championnat belge.

Grâce à sa combinaison de vitesse, de technique, de buts et d’assists, le Grec s’est définitivement placé sur les radars européens. Les prochaines semaines pourraient bien être décisives pour son avenir.