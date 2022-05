La Gantoise s'envole, Malines se rapproche des vacances

Les Malinois ont eu des occasions, beaucoup d'occasions mais n'ont pas été réalistes. Tout le contraire des Buffalos.

Ce duel entre La Gantoise et Malines était, à la suite du nul entre Charleroi et Genk ce vendredi, très important pour les hommes de Wouter Vrancken. En effet, ces derniers se devaient de s'imposer pour revenir à deux points des Buffalos au classement de ces European Play-offs.

Du coup, ce sont ces derniers qui ont la main mise sur la première période, de par leur jeu mais aussi un peu à cause des maladresses techniques des Gantois, sous le regard dépité d'Hein Vanhaezebrouck qui effectuait son retour sur le banc après une journée de suspension. En début de match, le duel aurait même déjà pu basculer via un but de Mrabti, mais il est refusé par le VAR et Mr Boucaut à la suite d'une faute de Ngadeu. Pour le reste, Roef est un peu mis à contribution, sans vraiment devoir sortir l'arrêt de l'année. La mi-temps de ce match un peu insipide est sifflée devant une assistance clairsemée.

Après la pause, Malines a encore quelques possibilités, mais Roef s'en sort à chaque fois et assez facilement. Après la valse des changements, le dernier quart d'heure arrive et on espère encore vibrer. En toute fin de match, sur un corner contesté par les Malinois, un corner de Kums trouve la tête d'Okumu pour l'ouverture du score (82', 1-0). Ce but, cet avantage, ne reflète pas la physionomie du match, mais le football est ainsi fait. Le dernier fait important de la rencontre est une carte rouge pour Peyre, pour une faute en qualité de dernier homme.

Au classement, La Gantoise s'envole avec 4 points de plus que Genk et désormais 8 sur Malines. Tout cela sent donc très bon pour.. le top 4 puisque dans ce cas de figure, il n'y aurait pas de barrage pour le quatrième des Champion's Playoffs.