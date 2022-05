La Gantoise ne veut rien lâcher : "Nous avons aussi notre honneur"

Déjà assurée d'être qualifiée pour le dernier tour préliminaire d'Europa League suite à sa victoire en Coupe face à Anderlecht, La Gantoise caracole en tête des Europe Play-offs et compte 4 points d'avance sur Genk.

Malines, prétendant sérieux à l'Europe à l'entame de ce championnat à 4, est désormais mis hors de course. La Gantoise d'Hein Vanhaezebrouck, sans briller, s'est imposée 1-0 face au KaVé et est dans une position assez confortable. La fin de saison a beau être potentiellement "calme", HVH ne veut pas que ses hommes lèvent le pied pour l'instant. "Demain, nous atteindrons 58 matchs joués cette saison, mais je veux garder tout le monde en éveil", a assuré le coach à la presse ce lundi. "La cinquième place est importante pour le club en termes d'argent de la télévision, mais nous avons aussi notre honneur. "

Cet honneur, il devra rester alors sauf ce mardi, dans le cadre du retour face à Malines. Lors du match aller, la défense de La Gantoise a souffert. "C'était un match difficile pour eux. Il n'était jamais arrivé auparavant qu'ils soient confrontés à un adversaire qui venait jouer au football avec autant d'envie. Cela leur est arrivé il y a un certain temps, alors que nous jouions contre des équipes sérieuses. Chapeau encore pour tout mon compartiment défensif", a déclaré HVH au Nieuwsblad.

"Nous jouons contre une bonne équipe affamée qui nous a dominé dans de nombreux aspects samedi. Si vous regardez l'intensité, les mètres qu'ils ont faits : à la fois totaux et intensifs, ils étaient au top. Seuls quelques-uns d'entre nous ont pu le faire. Nous devons faire mieux demain et lors des deux autres matches. Nous devons nous battre dans ces matches comme si nous étions encore en course pour le titre."

Une rencontre pour laquelle sera prêt Bruno Godeau, de retour dans l'effectif depuis plusieurs matchs et appelé suite à la blessure de Torunarigha. "J'ai été de nouveau titulaire lors des derniers matchs et j'en suis heureux. Le club et l'entraîneur savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. Je me sens toujours heureux à La Gantoise", s'est exprimé le défenseur de 29 ans.