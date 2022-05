Malines aura tout tenté et malgré un jeu alléchant n'a pas réussi à trouve le chemin des filets ce samedi soir.

Rob Schoofs est un capitaine fier mais un peu malheureux ce samedi soir. Son équipe s'est en effet inclinée sur la pelouse de La Gantoise: "Le résultat n'est pas celui qu'on espérait, un peu comme souvent depuis quelques semaines", a déclaré l'ancien joueur de STVV au mirco de Eleven Sports.

"Il nous a manqué un peu de chance. On a essayé de jouer notre jeu, de marquer le plus possible, comme on le travaille à l'entraînement, mais comme souvent cette saison il nous a manqué le dernier geste".

Du coup, les Malinois sont désormais à 8 points de leur adversaire du jour: "Il faut le dire, l'Europe c'est terminé. Du moins ce sera dur, il faudrait des circonstances atténuantes. Mais nous pouvons être fiers de notre saison, de la façon dont on a joué, on a toujours tout donné. Mais voilà, on a été trop court pour aller chercher ce ticket européen".

Ce sera peut-être pour la saison prochaine. Avec ou sans Vrancken? Réponse dans quelques semaines.