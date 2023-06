Victoire sans conteste du Cercle, Westerlo laisse la 7e place au Standard

Deux petits buts ont été suffisants pour le Cercle, qui s'impose logiquement contre Westerlo et termine parfaitement sa superbe saison.

Dernière rencontre de la saison au Jan Breydel entre le Cercle de Bruges et Westerlo. Pour ces ultimes minutes, les Groen & Zwart ne jouent pour absolument rien et terminent le championnat à la 6e place, les Campinois doivent faire mieux que le Standard pour accrocher la 7e place, plus intéressante en termes de droits TV et de primes de fin de saison.

Décomplexées, les deux équipes se livrent coup sur coup et la rencontre devient rapidement spectaculaire. Sur un bon service de Van der Bruggen, Ueda crochète, frappe et obtient un corner. Vanhoutte s'en charge, Van der Bruggen reprend en un temps depuis l'extérieur du rectangle, juste à côté (9e).

Après une belle situation pour Gboho (25e), Westerlo met enfin le nez à la fenêtre via Jordanov, qui accélère et place du mauvais côté du montant après un superbe service de Fixelles (28e). Le gardien de Westerlo Nick Gillekens sera ensuite l'auteur de deux grosses parades, devant Decostere (30e) et Denkey (35e). Première période spectaculaire, à l'avantage des locaux mais vierge : 0-0.

Le deuxième acte reprend de la même manière, le Cercle met directement le nez à la fenêtre pour ouvrir le score. Cette fois, c'est Ayase Ueda qui bute sur Gillekens, auteur de son troisième gros arrêt de la rencontre. Les Brugeois continuent de mettre la pression, Reynolds et Jordanov interviennent de justesse devant Gboho et Denkey (55e).

Fraîchement monté au jeu, l'ancien du Cercle Lucas Van Eenoo tente sa chance pour sa première touche de balle, c'est sans danger pour Majecki (70e). Cinq minutes plus tard, un coup-franc anodin de Vanhoutte est dévié de la tête par Marcelin. Le cuir est contré par Van Eenoo, qui trompe son propre gardien et offre l'avantage à son ancien club (1-0, 76e).

Westerlo va s'offrir une toute dernière grosse occasion de revenir. Lancé en profondeur, Yow se retrouve en face à face avec Majecki mais veut jouer collectivement avec Dierckx. Le Cercle récupère et se projette via Hotic et Van der Bruggen, le cuir parvient à Gboho qui tue tout suspense (2-0, 89e).

Le score ne changera plus. Le Cercle s'impose méritoirement dans cette dernière rencontre du championnat. Westerlo termine 8e de cette Jupiler Pro League, juste derrière le Standard.