Olivier Deman a marqué des points devant Domenico Tedesco et Franky Vercauteren

Monté au jeu en seconde période, l'international espoirs s'est mis en évidence devant Domenico Tedesco et Franky Vercauteren, deux grosses semaines avant l'Euro.

L'Euro espoirs, c'est dans deux semaines. Ce samedi soir, Franky Vercauteren et Domenico Tedesco étaient présents au Jan Breydel pour suivre la dernière journée de la saison et la rencontre entre le Cercle de Bruges et Westerlo.

Titulaire, Maxim De Cuyper a alterné le chaud et le froid sur son côté gauche. Auteur de belles percées et de plusieurs actions intéressantes, le joueur prêté par Bruges et qui y retournera la saison prochaine a parfois manqué de précision dans ses passes, notamment longues. Pas le meilleur match de la saison de De Cuyper, qui a cependant prouvé une nouvelle fois sa grande qualité de centres.

Le directeur technique et le sélectionneur des Diables ont probablement été déçus à la lecture de la feuille de match, Olivier Deman et Hugo Siquet commençant la partie sur le banc. Lors de ses 25 minutes sur la pelouse, Siquet n'a pas vraiment eu l'occasion de mettre en valeur ses qualités défensives, le Cercle ayant totalement dominé la fin de rencontre.

Celui qui a marqué pas mal de points, c'est Olivier Deman. Alors que le milieu de terrain de notre équipe nationale espoirs fait rêver, avec des joueurs tels que Lavia, Vranckx, Raskin, Matazo ou encore Vermeeren, le milieu Groen & Zwart est généralement oublié des conversations quand on s'amuse, entre amis, à deviner la composition de Jacky Mathijssen lors du match d'ouverture du 21 juin contre les Pays-Bas.

Deman, c'est une qualité de passes supérieure à la moyenne, une capacité à accélérer le jeu à chaque touche de balle, un contrôle de balle orienté très bien utilisé, une bonne frappe de balle,... Un joueur complet, qui ne fera certainement pas office de simple réserviste lors de cet Euro espoirs.