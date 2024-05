Le sursaut d'orgueil du Standard n'évite pas une énième défaite pour conclure une saison noire

Inexistant en première période, le Standard a fini par revenir au score à Malines. Mais les Sang & Or finiront tout de même par l'emporter.

Tout le monde au Standard avait probablement hâte que la saison se termine, afin de pouvoir oublier les dernières semaines catastrophiques sur et en-dehors des terrains, et prendre des vacances peut-être pas méritées mais nécessaires. L'idée même de finir sur une bonne note à Malines semblait secondaire.

Secondaire, car utopique : à ce niveau-là, les Rouches ne semblaient rien pouvoir espérer. Mathieu Epolo offrira la première occasion au KV Malines sur une relance plein axe, mais le jeune portier sort ensuite un grand arrêt qui donnera le ton de sa période : sans Epolo, le Standard aurait été mené de 5 ou 6 buts à la pause.

Pflücke, en feu, puis Mrabti passaient tout près d'ouvrir le score (12e, 14e), mais Epolo veille ; il ne pourra rien sur la jolie frappe enroulée petit filet opposé de Lion Lauberbach quelques instants plus tard (15e, 1-0). Rob Schoofs a bien trop de libertés pour dicter le rythme du jeu. Daam Foulon, lui, a bien trop de temps pour centrer : il trouve encore Lauberbach qui fait le break très vite (17e, 2-0).

© photonews

La défense centrale du Standard est aux fraises, le duo Noubi-Panzo passe son temps en retard. Il faut le poteau pour empêcher Pflücke de faire 3-0, et Epolo devant Bafdili (30e), Foulon (33e), Bolingoli (37e) ou encore Schoofs (45e+2). Seul Isaac Price, de loin, alerte Coucke juste avant la mi-temps.

Ivan Leko réagit et fait trois changements à la pause, sortant notamment un Lucas Noubi complètement à l'ouest. Un choix gagnant : fraîchement rentré, Henry Lawrence fête ses premières minutes en Rouche par un but, magnifiquement servi par Kawabe (51e, 2-1).

Le sursaut d'orgueil du Standard

Ce but ne réveille pas vraiment un Malines léthargique depuis le retour des vestiaires : après avoir dû réaliser l'impossible en première période, Epolo n'a pas une seule intervention à faire en seconde. Les jeunes du Standard poussent, et finissent par être récompensés : Isaac Price alerte encore Coucke de loin, le portier malinois repousse plein axe... et Soufiane Benjdida marque aussi son premier but (2-2, 84e).

Un but que beaucoup de supporters du Standard, qui avaient déjà quitté leur siège en signe de protestation, n'auront même pas vu. Et qui ne servira à rien : Malines, cette fois piqué au vif, se décide à nouveau à jouer. Et quelques minutes suffiront : Panzo se loupe devant l'inévitable Lion Lauberbach, qui plante son triplé (90e+1, 3-2).

Symbole de la fin de saison où rien ne roule pour le Standard : Marlon Fossey, magnifiquement trouvé sur coup-franc par Kawabe, pense faire 3-3 et mettre un peu de baume au coeur des Rouches. Mais le but est annulé par la VAR, et ce sera bel et bien une 16e défaite de la saison pour les Liégeois. L'avenir, désormais, se jouera en coulisses, et ce sera une autre bataille...