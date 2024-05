Capitaine d'un soir pour sa dernière au Standard ? "Beaucoup de choses négatives ont influé sur notre football"

Le Standard a subi une nouvelle défaite sur la pelouse de Malines hier soir. Les jeunes Rouches ont montré du caractère mais cela n'a pas suffi.

Avec les nouveaux changements opérés par Ivan Leko pour le tout dernier match de la saison du Standard, Wilfried Kanga a hérité du brassard de capitaine. De quoi le récompenser pour son abnégation depuis plusieurs mois mais pas véritablement le consoler vu la nouvelle défaite de l'équipe.

"On n’a pas bien commencé. Il y avait beaucoup de changements. De système, de joueurs. Beaucoup n’étaient pas là. Il fallait créer quelque chose très rapidement" déclare-t-il au micro de la RTBF.

Un match finalement symptomatique d'une saison compliquée du début à la fin : "Des hauts et des bas, mais surtout beaucoup de bas. On n’a pas atteint nos objectifs. Beaucoup de frustration et beaucoup de choses négatives ont influé sur notre football".

Wilfried Kanga, un avenir toujours aussi incertain

Le meilleur buteur de l'équipe (12 réalisations) est prêté par le Hertha Berlin. Le Standard serait demandeur de se le faire prêter une saison supplémentaire, mais cela ne sera pas simple : "Je ne sais pas encore, il est encore trop tôt. On verra ce qu’on décidera avec mes agents" se contente-t-il de répondre.

Il veut tout de même croire au redressement du club, avec ou sans lui : "Le Standard reste un gros club, avec de gros supporters. Il ne peut pas couler comme ça. Il y a une structure et des jeunes qui poussent derrière. J’espère qu’il y aura des jours meilleurs".