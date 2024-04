Le Standard fait plier Malines, mais manque cruellement d'efficacité pour empocher un premier succès en Europe Play-Offs

Le Standard devra certainement retenir sa deuxième période, presque dominée de bout en bout. Les Rouches se sont procurés un bon paquet de situations dangereuses, mais ont cruellement manqué d'efficacité dans les derniers gestes. Une prestation assez encourageante, toutefois, pour Ivan Leko.

La cinquième journée d'Europe Play-Offs débutait ce mardi. Au programme, une rencontre entre le Standard de Liège et Malines, dans un stade de Sclessin clairsemé.

Au rayon des compositions, Ivan Leko ne change pas le onze de base qui a partagé l'enjeu à Westerlo, samedi dernier. Panzo est reconduit au centre de la défense, Canak sur la gauche. Steven Alzate reprend place sur le banc, tout comme Moussa Djenepo et Brahim Ghalidi.

Les banderoles des supporters continuent, alors que le stade est presque à moitié vide #STAKVM pic.twitter.com/PRjv7aDO4m — Loïc Woos (@LoicWoos) April 23, 2024

Le Standard attend ses supporters pour entrer dans sa rencontre

Comme en Campine il y a quelques jours, les joueurs du Standard ont décidément besoin des premiers chants de leurs supporters (majoritairement à l'encontre de 777 Partners) pour sortir de leurs gonds. Parce qu'avant ça, il n'y en a que pour Malines. Bodart doit intervenir devant Bassette (6e), puis constate les dégâts sur la reprise de la tête du jeune attaquant de 19 ans, signalé hors-jeu (10e).

La douzième minute est donc la minute choisie (comme à chaque match de ces Europe Play-Offs) par les supporters du Standard pour lancer leurs premiers chants. Ils seront, en grande partie, dirigés contre le propriétaire américain, comme les banderoles affichées pendant l'ensemble de la rencontre. Les douze premières minutes de la seconde période, les fans du Matricule 16 les ont aussi passées silencieusement.

© photonews

Le Standard entre donc dans son match au quart d'heure, et c'est à la demi-heure qu'il aura sa première vraie opportunité. L'effort de Yeboah pour servir Kawabe est remarquable, le Japonais tergiverse trop, dans la surface, et voit Foulon réaliser un superbe retour (30e).

Quelques instants plus tard, Balikwisha, isolé dans le rectangle par le même Yeboah, frappe au-dessus (34e). La dernière occasion de la mi-temps est pour Kanga, qui ne peut pas profiter d'un cafouillage dans le rectangle pour tromper Coucke (43e). Price a empêché Malines d'en avoir une dernière, en revenant sur Bassette (45e).

12e minute de jeu, les supporters du #Standard se manifestent pic.twitter.com/CvJyW7rBKm — Loïc Woos (@LoicWoos) April 23, 2024

Malines n'est pas un grand jour, le Standard non plus, mais la purge n'est tout de même pas telle que face à Louvain, début du mois. Il y a des occasions, ou du moins des situations dangereuses, de part et d'autre, mais on ne peut pas non plus écrire que Bodart et Coucke font le match de leur vie. C'est bien simple, les portiers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, malgré les trois possibilités de chaque côté.

Une seconde période à retenir pour les Rouches

En seconde période, c'est progressivement le Standard qui va prendre le contrôle du jeu. Les hommes d'Ivan Leko jouent plus haut, plus rapidement et sont plus précis. Après un quart d'heure de reprise encore morose, la montée de Djenepo sur le côté gauche fait du bien.

Le Malien provoque et est directement dangereux. Son premier centre est repoussé, le second trouve Kawabe au second poteau, qui crochète, se met sur son pied gauche et frappe. Cobbaut est sur la trajectoire (68e). Sur l'action qui suit ou presque, un nouveau centre de Djenepo trouve, cette fois, Price au second poteau. Le Nord-Irlandais remise de la poitrine pour Kawabe, qui tente une volée. Coucke intervient (70e). Le gardien de Malines capte aussi une reprise de la tête de Kanga (73e).

© photonews

Djenepo, c'est encore lui qui va provoquer le plus gros danger de la rencontre, à peine entré dans le dernier quart d'heure. Ses passements de jambes laissent Bates sur place, son centre à ras de sol pour Kanga est intelligent et précis. La déviation de l'Ivoirien est bonne, mais Cobbaut sauve le cuir à même la ligne (77e).

Le Standard passera les dernières minutes à faire le siège devant le rectangle de Malines, verra Bates réaliser un retour salvateur devant Perica (90+1e), mais ne parviendra jamais à trouver la solution. Deuxième période à retenir pour Ivan Leko et ses hommes, qui ont dominé cette équipe du Kavé, en se montrant toutefois bien trop inefficaces dans les derniers gestes. Malines laisse (définitivement ?) filer La Gantoise en tête de ces Play-Offs 2.