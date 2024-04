🎥 Banderoles, chants, fumigènes...et interruption de la rencontre : les fans du Standard se font entendre !

Le Standard accueille le KV Malines ce mardi soir en Europe Play-offs. Les fans liégeois ne sont pas contents et ne se privent pas de le faire savoir.

La tension monte au Standard. Les supporters ne tiennent plus suite à la situation préoccupante du club, reversé en Europe Play-offs à l'issue d'une saison à oublier.

Cela fait depuis plusieurs semaines que les supporters entreprennent des actions afin d'exprimer leur mécontentement.

Les supporters du Standard se font entendre face à Malines

Lors de la précédente rencontre à Westerlo, ils avaient craqué des fumigènes et ensuite quitté le stade à une demi-heure de la fin.

Ce mardi face à Malines, les supporters avaient prévenu les joueurs et le staff : l'accueil à Sclessin sera hostile. Avant le début du match, des "On est là. Même si vous ne nous méritez pas, nous on est là" et "777 démission" ont été lancés.

Dans des tribunes très loin d'être remplies, les supporters ont déroulé plusieurs banderoles. "12 minutes de néant. La seule animation que vous méritez”, pouvait-on notamment lire, ainsi que "vous nous avez déshonorés".

Les banderoles des supporters continuent, alors que le stade est presque à moitié vide #STAKVM pic.twitter.com/PRjv7aDO4m — Loïc Woos (@LoicWoos) April 23, 2024

Après 12 minutes de silence, les fans ont alors lancé des fumigènes, obligeant l'arbitre à interrompre la rencontre. Cette dernière à pu reprendre après que les pompiers aient dégagé le terrain.