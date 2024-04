Le Standard est abonné aux partages : nouveau match nul des Rouches, qui ont encore oublié de concrétiser leurs occasions

Cinquième partage en six matchs pour le Standard, qui a encore une fois eu suffisamment d'occasions pour prendre la mesure de son adversaire. Les Rouches ont une nouvelle fois oublié de concrétiser, comme bien trop souvent cette saison.

Troisième rencontre en sept jours pour le Standard, qui recevait Saint-Trond ce samedi (18h15). Grosse surprise au rayon des compositions : Arnaud Bodart n'est pas sur la feuille de match. C'est Matthieu Epolo dans les cages, Mattéo Godfroid sur le banc. Kamal Sowah est titulaire, comme Bertaccini, à Saint-Trond.

Marquer est toujours aussi difficile pour ce Standard

Le début de rencontre est, une nouvelle fois, marqué par le mécontentement des supporters du Standard. La banderole affichée sur la Tribune 4 était explicite, les chants commencés dès la 13e minute de jeu également. Treizième minute, moment choisi par les Trudonnaires pour ouvrir chanceusement le score. Bertaccini décale Ogawa, le ballon ricoche entre le Japonais et Epolo et termine sa course au fond des filets (0-1, 13e).

La suite sera à l'image du Standard dans ces Play-Offs 2. Les Rouches produisent un contenu relativement intéressant, du moins par moments, mais ne parviennent que trop peu à inquiéter le portier adverse. Yeboah et Kanga ont eu des occasions, Djenepo quitte la pelouse à la 41e minute, hué. Le Standard contrôle le cuir, mais ne frappe pas. Saint-Trond mène au repos. Le public siffle encore, on peut le comprendre.

© photonews

Jonathan Panzo met fin aux ratés

Les hommes d'Ivan Leko reprennent la seconde période avec les bonnes intentions. Mais, une nouvelle fois, la concrétisation va faire défaut, et le nombre d'occasions galvaudées par les Rouches est juste impressionnant. Sowah centre deux fois en deux minutes, Yeboah est deux fois à la retombée, mais trouve une fois Suzuki (46e), l'autre fois le poteau (47e). Les autres frappes sont nombreuses, mais toujours contrées ou manquées.

Le quatrième quart d'heure va un petit peu dans tous les sens, la reprise de la tête de Bertaccini manque aussi le cadre de justesse, mais le Standard commence à vraiment mériter son égalisation... et va finir par l'obtenir. Le corner de Kawabe est bien donné, c'est Jonathan Panzo qui est à la conclusion, de la tête (1-1, 63e).

© photonews

Encore un partage au goût amer pour le Standard

Paradoxalement, la domination du Standard se sera calmée après l'égalisation. Saint-Trond a refait surface et a remis de l'impact physique dans le jeu, même si Price et Canak, entre autres, ont encore vu leur frappe contrée par la défense. La fin de partie, elle sera aussi marquée par le retour de Marlon Fossey, qui n'était pourtant pas annoncé présent sur le banc des remplaçants.

Le Standard est abonné aux partages dans ces Europe Play-Offs et a remis une pièce dans le jukebox. En toute fin de rencontre, Laifis reprend un centre de Canak, Suzuki intervient magnifiquement. Sur la reprise, Janssens avait touché le ballon du bras, Jan Boterberg indique donc le point de penalty. Le VAR l'annule, pour une poussée dans le dos de Laifis (90+4e).

Match nul entre les Rouches et Saint-Trond, Ivan Leko dira probablement, à raison, que ses joueurs auraient mérité de l'emporter, comme mardi face à Malines. Mais quand on galvaude un nombre incalculable d'occasions... Cinq partages et une défaite en six matchs, tel est le bilan des Rouches en Play-Offs 2.