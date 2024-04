🎥 "Quittez le club dès cet été" : le message des supporters du Standard est explicite, les Rouches encaissent dès que les chants reprennent

Les supporters du Standard poursuivent leurs actions de mécontentement dans ces Play-Offs 2. Une nouvelle banderole, affichée en T4, est explicite.

Au moment d'écrire ces lignes, le Standard et Saint-Trond disputent leur sixième rencontre dans ces Europe Play-Offs. Dans un Sclessin un petit peu moins déserté que mardi, mais encore avec beaucoup de sièges vides.

Jusqu'à la fin de la saison, les supporters liégeois ont prévu de mener des actions pour protester contre la situation globale du Matricule 16. Elles se sont donc poursuivies, face aux Trudonnaires.

Dès la composition des équipes, un seul homme réveille un petit peu les supporters : Matthieu Epolo, titulaire surprise en l'absence d'Arnaud Bodart, qui n'est pas sur la feuille de match et qui passe la rencontre assis à côté de Zinho Vanheusden, en tribunes.

Les supporters du Standard poursuivent leurs actions, et commencent à chanter... juste avant le 0-1

Parmi les actions, les fans du Standard ont prévu de ne pas chanter pendant les douze premières minutes. "Douze minutes de silence pour votre incompétence" lit-on en T3.

En face, c'est une banderole encore plus explicite qui a été déployée à la montée des acteurs. "Joueurs limités, mercenaires, prêts ratés, joueurs blasés : quittez le club dès cet été !"

Le message est on ne peut plus clair. Les fans liégeois ont donc passé les douze premières minutes de la rencontre silencieusement, avant de reprendre les chants... juste avant l'ouverture du score trudonnaire, sur une passe décisive de l'ancien du RFC Liège, Adriano Bertaccini. Dès la première minute, le contre de Yeboah avait failli tromper Suzuki, ce qui avait, très légèrement, fait frissonner Sclessin.

Pour le reste, "on est là, même si vous ne le méritez pas" et "on se fait c..." sont les deux chants qui reviennent le plus souvent. Ambiance.