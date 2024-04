LIVE : Le Standard égalise méritoirement (1-1)

71

Steuckers ressort déjà, Koita monte



Jarne Steuckers

Aboubakary Koita





Centre de Yeboah, la reprise de Kanga est déviée



Corner obtenu par Steuckers, qui vient de monter. Le Trudonnaire reste au sol après le tacle de Panzo



Joselpho Barnes

Jarne Steuckers





Kahveh Zahiroleslam

Fatih Kaya





Goaal pour le Standard !

Les Rouches égalisent méritoirement, sur corner ! Centre de Kawabe, tête de Panzo, 1-1 !



But de Jonathan Panzo (Hayao Kawabe)





Centre de Price, il ne manque pas grand-chose à Yeboah pour couper



Kanga pousse son ballon trop loin, Suzuki intervient



Bertaccini de la tête, juste au-dessus !



Baliwisha décale Yeboah, sur Suzuki encore !



Bertaccini répond et manque de dribbler Epolo, mais ne peut redresser le ballon



Et encore !

Mais quel manqué ! Nouveau centre de Sowah, Kanga passe à côté du ballon, la reprise de Yeboah est déviée... puis frappe le poteau !



Yeboah encore !

Ca reprend fort ! Centre de Sowah de la gauche, Yeboah reprend sur Suzuki. L'attaquant semblait retenu, il n'en est visiblement rien



C'est reparti ici à Sclessin



La dernière n'aura pas été la bonne non plus pour le Standard. Les Rouches contrôlent le jeu et le cuir, sans avoir de véritable occasion. Saint-Trond est très discret depuis le but, mais mène au score au repos



5 minutes de temps additionnel



Long ballon de Saint-Trond, mauvaise remise de Sowah pour Bertaccini, qui frappe sur Epolo



Coup-franc, reprise de la tête de Noubi : sur Suzuki



Moussa Djenepo

William Balikwisha





Djenepo sort sous les huées du public ! Montée de Balikwisha



Carte jaune pour Mathias Delorge





Frappe de Sowah, contrée en corner. Le Standard met la pression sur Saint-Trond mais parvient difficilement à inquiéter Suzuki, les tentatives étant souvent contrées ou non cadrées



Yeboah et Djenepo sont contrés par la défense



Le Standard met la pression devant le rectangle de Malines, mais ne parvient pas à trouver la solution



La reprise de la tête de Yeboah ! Juste au-dessus



Nouvelle faute de Zahiroleslam, cette fois sur Panzo. Il est averti



23

Carte jaune pour Kahveh Zahiroleslam





Mouvement dangereux du Standard via Price, bien écarté par la défense. Dans l'autre sens, Epolo se fait un petit peu peur devant Zahiroleslam



Suzuki au sol après une sortie sur Yeboah



Et c'est goal pour Saint-Trond !

Les supporters du Standard viennent de commencer à chanter, mais Saint-Trond ouvre le score. Bertaccini se projette et décale Ogawa, dont sa frappe repoussée par Epolo le retouche chanceusement, avant de finir sa course dans le fond des filets. 0-1 !



But de Ryoya Ogawa





STVV appuie sur le côté gauche défensif du Standard, dans le dos de Djenepo. Nouveau corner



Tentative de long ballon d'Epolo vers Price, le ballon est trop long. Le gardien du Standard n'hésite pas à sortir de son rectangle en construction



Bon retour défensif de Djenepo devant Vanwesemael



Premier ballon facilement capté par Epolo, très applaudi



Oh Yeboah déjà !

Gros pressing de l'attaquant du Standard, Van Helden, dans son rectangle et pressé, dégage de toutes ses forces sur l'Italo-ghanéen. Le cuir manque le cadre de peu, Yeboah se tient le ventre quelques instants avant de se relever. Premier danger !



C'est parti !



Standard - STVV: 0-0







Un petit peu plus de monde que mardi, mais encore beaucoup de sièges vides 🔴⚪️



Et encore des banderoles, bien sûr. Les fans liégeois resteront silencieux jusqu’à la 12e minute… sauf pour encourager Matthieu Epolo pic.twitter.com/kAHWjHTwE4 — Loïc Woos (@LoicWoos) April 27, 2024

Bonjour !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre le Standard et STVV. Les joueurs vont faire leur entrée sur la pelouse dans quelques instants. Sclessin est un petit peu plus rempli que mardi, contre Malines, mais il reste encore énormément de sièges vides