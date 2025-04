Un voyage au bout de l'ennui et toujours pas de victoire : rejoint par Westerlo dans les dernières minutes, le Standard laisse filer Charleroi en tête des Europe Play-Offs

Au terme d'une rencontre très peu agréable à suivre, le Standard a partagé l'enjeu face à Westerlo, ce samedi soir. Les Rouches pensaient tenir les trois points, mais les Campinois ont égalisé à cinq minutes du terme.

Après la large victoire de Charleroi contre Malines, le Standard devait s'imposer face à Westerlo, ce samedi soir, pour rester au contact de la tête des Europe Play-Offs. Pour cette rencontre, Matthieu Epolo est reconduit dans les cages en l'absence de Gavin Bazunu, tandis que Boli Bolingoli est titularisé sur la gauche, à la place d'Ilay Camara. Quatre milieux de terrain sont alignés par Ivan Leko (Karamoko, Kuavita, Bulat, Lazare Amani) et Dennis Ayensa est le seul attaquant de formation.

Des manquements effarants, tant au Standard qu'à Westerlo

En début de rencontre, les deux équipes essaient de créer du jeu, mais tout le monde rencontre le même manque de vitesse d'exécution, de précision et de qualité, dans l'ensemble. Westerlo commence avec la possession de balle, le Standard la reprend ensuite, mais personne n'est en mesure de créer du danger.

Deux frappes cadrées sont à souligner dans le premier acte, toutes les deux en faveur du Standard : une tentative de Fossey repoussée par Jungdal (28e), puis une reprise de la tête de Karamoko sur un centre de Bolingoli, dans la foulée (29e). Deuxième parade du portier campinois, les deux seules de cette mi-temps moribonde. Les 7.968 personnes présentes à Sclessin ne voient rien, le score est plus que logiquement de 0-0 au repos.

La deuxième période reprend sur les mêmes bases. Westerlo parvient toutefois à cadrer pour la première fois, via Frigan, qui alerte Epolo d'une jolie tête décroisée (50e). L'ennui est global, jusqu'à l'heure de jeu, où Ayensa sort Sclessin de celui-ci. Nouvelle perte de balle campinoise, Bulat glisse à Lazare qui se retourne et sert superbement Fossey dans son dos. Le centre de l'Américain est bon, le buteur des Rouches coupe au premier poteau et ouvre le score (1-0, 59e).

On pense que la dernière demi-heure n'apportera rien de plus. Westerlo est groggy après le but, le Standard tente de remettre le nez à la fenêtre pour faire le break mais se montre toujours aussi timide.

En phase défensive, le Matricule 16 se contente de défendre son rectangle, et ça se paie cash. Alors que le temps additionnel approche, Sydorchuk est servi dans le rectangle, est complètement seul et trompe Epolo d'une frappe croisée (1-1, 88e).

S'il avait tout en main malgré une performance peu emballante, le Standard manque une belle opération en Europe Play-Offs et ne met toujours pas fin à sa série noire, qui s'étend désormais à 24 matchs sans victoire dans cette mini-compétition. Charleroi fait la belle opération et prend trois points d'avance sur Malines et quatre points sur Louvain et le Standard.