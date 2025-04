Timmy Simons a trouvé la recette contre le Standard : "Difficile de marquer face à eux !"

Le Standard et Westerlo ont partagé l'enjeu hier soir (1-1). Un résultat arraché de justesse qui satisfaisait Timmy Simons.

Timmy Simons a dû apporter quelques ajustements de dernière minute à son équipe. L'attaquant Griffin Yow a signalé vendredi soir qu'il était malade. Quant à Alfie Devine, il a même déclaré forfait samedi matin, juste quelques heures avant le coup d'envoi.

Simons n'était pas entièrement satisfait de la performance de son équipe en première mi-temps. Westerlo avait du mal à créer des occasions et à imprimer du rythme dans le jeu.

"Nous avons essayé d'imposer du rythme, mais nous n'avons pas créé beaucoup, voire aucune occasion", analyse l'entraîneur dans la Gazet van Antwerpen. En seconde période, Westerlo s'est amélioré. Le rythme s'est intensifié et les Campinois se sont créés plus d'opportunités.

En fin de match, les hommes de Simons ont même frôlé la victoire. Vuskovic a tenté sa chance d'une demi-volée et Smekens a touché la barre. "En fin de match, nous méritions un deuxième but. Ce deuxième but aurait été nécessaire pour réellement jouer la tête des Playoffs", a regretté le coach campinois.

Malgré tout, Simons est satisfait de ce match nul. "Je ne suis pas mécontent de ce bilan de sept points sur neuf contre le Standard. Ils ont de nombreuses clean-sheets, et il est difficile de se procurer des occasions contre eux. Cette saison, seules quatre équipes sont allées gagner à Sclessin", a-t-il conclu avec fierté.