Mal payé, puis chanceux sur l'égalisation, le Standard enchaîne un 26e match sans victoire en Play-Offs 2 et risque d'être sérieusement distancé

Cette fois, c'est le Standard qui a marqué dans le dernier quart d'heure, à Louvain. Il s'agit toutefois d'un 26e match sans victoire en Play-Offs 2 pour les Rouches, qui pourraient voir Charleroi prendre six points d'avance.

Quatre jours après sa défaite à Sclessin, le Standard se rendait à Louvain, ce samedi, dans le cadre de la sixième journée des Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko enregistre le retour d'Andréas Hountondji dans le onze de base, ainsi que celui de Sotiris Alexandropoulos, préféré à Kuavita.

C’est parti pour #OHLSTA avec le plus grand tifo de l’histoire d’OH Leuven, en hommage à Tobe Leysen 👇 pic.twitter.com/XCOaiEy2RB — Loïc Woos (@LoicWoos) April 26, 2025

Ayensa sur la barre, Maziz répond, Sutalo fautif

Le premier quart d'heure laisse place à un round d'observation. Le Standard veut prendre le jeu à son compte, mais n'amène pas vraiment le danger, tandis qu'OHL ressort avec des contre-attaques. La première frappe est à mettre à l'actif des Louvanistes : Verlinden, à distance, allume au-dessus (16e).

Le Matricule 16 répond cinq grosses minutes plus tard et manque l'ouverture du score de peu. Marlon Fossey est en bonne position sur la droite et centre, Dennis Ayensa est à la retombée mais trouve la barre (22e).

Matthieu Epolo est ensuite à son tour sauvé par son cadre sur une frappe de Maziz touchant le poteau. Le cuir revient néanmoins dans le rectangle, vers Verlinden, taclé par Sutalo. Le Croate semble toucher le ballon, mais le VAR confirme bien le penalty accordé par Anthony Letellier. Schrijvers se charge de la conversion et ouvre le score, dix petites minutes avant le repos (1-0, 38e).

🖥️ | OH Leuven bénéficie d’un penalty sur cette action, êtes-vous d’accord avec la décision ? 🤔❓ #OHLSTA pic.twitter.com/L7JkUslBwt — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 26, 2025

Une deuxième barre transversale, un but chanceux, mais toujours pas de victoire pour le Standard

Ivan Leko fait deux changements à la pause (Sutalo et Lazare sortent pour Lawrence et Camara), mais le Standard manque de subir le but du break dès la reprise. Ngoy met trop de temps à dégager un ballon qui traine devant lui, Ikwuemesi s'en empare, puis dribble Epolo, mais Ngoy a le temps de revenir pour empêcher le Louvaniste de frapper dans le but vide (47e).

La montée de Camara fait du bien à un Standard qui a gagné en dynamisme sur son côté gauche. Lors d'une remontée de balle, le Sénégalais combine avec Alexandropoulos, puis sert Hountondji dans la profondeur. Le cuir lui revient, retourne chez le Béninois, puis retrouve encore Alexandropoulos via Ayensa, qui reprend et trouve la barre comme son coéquipier en première période (65e).

Plus le temps avance, plus l'on se dit qu'il faudra un miracle au Standard pour trouver le chemin des filets. C'est à peu près ça qui se produit à dix minutes du terme. Le dribble de Camara dans le rectangle crée un énorme cafouillage dans la défense louvaniste, le ballon revient chanceusement dans les pieds de Hountondji, qui n'égalise pas imméritoirement sur l'ensemble des débats (1-1, 81e).

Les joueurs d'Ivan Leko, en fin de match, veulent mettre le feu dans la défense de Louvain, mais ne réussissent pas à inscrire le deuxième but. Partage des Rouches, qui gardent la dernière place des Europe Play-Offs mais qui reviennent virtuellement à égalité de Dender et Malines. Charleroi pourrait toutefois prendre six points d'avance sur son rival avant le choc wallon prévu dimanche prochain.