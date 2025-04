Ivan Leko a tenté de changer les choses au Standard, sans être séduit : "Il nous aide beaucoup moins dans ce domaine"

Attendue par les supporters du Standard, la titularisation de Sotiris Alexandropoulos n'a pas vraiment porté ses fruits. Le Grec a essayé de construire, mais a souvent été gêné par l'impact physique des Louvanistes.

C’était une titularisation attendue par les supporters du Standard : pour la huitième fois seulement de la saison, toutes compétitions confondues, Sotiris Alexandropoulos a été titularisé par Ivan Leko, ce samedi à Louvain.

Une place dans le onze de base assez prévisible pour le milieu grec, pour deux raisons : d'une part parce que le trio Karamoko - Kuavita - Bulat n’a pas convaincu ces dernières semaines, d'autre part parce qu’Alexandropoulos s’épanouit davantage dans une équipe portée vers la possession, ce que tente de mettre en place le Standard depuis quelque temps.

Pourtant, le joueur prêté par le Sporting CP n’a pas vraiment marqué les esprits. C’est bien lui qui a essayé de prendre le jeu à son compte, en se plaçant tantôt entre les défenseurs centraux pour initier la relance, tantôt un peu plus haut pour jouer le rôle de relais.

Alexandropoulos n'a pas vraiment saisi sa chance, sans pour autant faire pire que les autres

Le Grec a cependant souffert du manque de mouvements autour de lui, mais aussi du style de jeu physique imposé par Louvain, un registre qui ne lui convient guère. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué Ivan Leko en conférence de presse :

"Il n’a pas fait un mauvais match, mais on sait qu’il est plus à l’aise quand il peut distribuer le ballon et contrôler le jeu, quand il dispose de temps et d’espace. Ce n’est pas vraiment un joueur qui va briller dans l’impact physique ou dans les courses sans ballon", a argumenté l’entraîneur croate.

Après avoir laissé la possession au Standard durant les premières minutes, Louvain a progressivement durci le jeu, compliquant la tâche d'Alexandropoulos. Il n’a pas laissé une trace indélébile sur la rencontre, ni véritablement marqué des points aux yeux d’Ivan Leko. Pourtant, on peut se demander pourquoi il n’a pas eu plus d’opportunités de se montrer cette saison. Car pour un joueur habitué aux montées au jeu, débuter une rencontre reste un exercice bien différent.

Alexandropoulos n’a pas livré une grande prestation, mais il n’a pas été moins bon que d’autres joueurs régulièrement titulaires, c’est une certitude.

Suffisant pour convaincre Leko de lui donner une nouvelle chance d'ici la fin de la saison ? Premier élément de réponse dimanche prochain, contre Charleroi.