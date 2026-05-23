Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Poussé par plus de 23.500 supporters à Sclessin, le Standard n'a pas réussi à faire la différence contre Charleroi et a même concédé la défaite dans le dernier quart d'heure. Fin de saison brutale pour les Rouches, qui ne verront donc pas l'Europe la saison prochaine.

C'est le match le plus important depuis six ans et sa troisième place lors de la saison 2018-2019 que le Standard dispute sur sa pelouse face à Charleroi, ce samedi soir. Une place au barrage européen est en jeu pour les Rouches, où Vincent Euvrard enregistre le retour d'Henry Lawrence, au détriment de Daan Dierckx. Côté Charleroi, Antoine Bernier est titulaire, Parfait Guiagon est sur le banc.

Une première mi-temps décevante du Standard, Charleroi plus dominant

Dans un stade de Sclessin chauffé à blanc, c'est, étonnamment, Charleroi qui dicte sa loi dans les premières minutes. Là où le Standard court derrière le ballon, en bloc médian, sans réel pressing, les Zèbres ne tardent pas à mettre le nez à la fenêtre. Van den Kerkhof trouve rapidement Scheidler dans le rectangle, le Français reprend et voit sa tentative déviée sur le poteau par Matthieu Epolo (6e). Le premier danger.

Le deuxième est également à mettre à l'actif des hommes de Mario Kohnen. Il faut pour cela attendre la fin d'un premier quart d'heure peu emballant, et surtout décevant côté Standard. Un nouveau centre vers Scheidler est dégagé de la tête par Bates, Pflücke reprend le cuir en première intention, mais passe au-dessus de la barre (18e). La troisième alerte tombe à la demi-heure, avec un face-à-face remporté par Epolo devant Bernier (31e).

Le Standard met davantage le nez à la fenêtre durant le troisième quart d'heure. Saïd oblige d'abord la détente de Koné sur une frappe depuis l'extérieur du rectangle (38e), puis voit sa reprise de la tête sur corner manquer le cadre de peu (42e). Insuffisant, le Standard est accroché au repos, tandis que Genk déroule déjà à Louvain (0-2).





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Les ardeurs du Standard refroidies : pas d'Europe pour les Rouches

Le début de la seconde période est marqué par une légère interruption suite à jets de fumigènes sur la pelouse côté Charleroi et de la fumée empêchant une visibilité optimale. Une fois le jeu repris, le Standard se montre plus menaçant qu'avant le repos, notamment via Mortensen depuis le côté gauche. Charleroi joue moins le jeu, gagne plus de temps, et garde la boutique fermée à l'heure de jeu.

Conscient que son équipe a besoin d'une nouvelle âme, Vincent Euvrard réalise un triple changement pour la dernière demi-heure et fait monter Teddy Teuma, Casper Nielsen et Dennis Ayensa à la place de Lawrence, Ilaimahritra et Abid. Le Standard ne se crée cependant pas beaucoup plus de danger et laisse même le plus clair des situations à Charleroi.

L'une d'elles amène d'ailleurs l'ouverture du score et la stupeur de Sclessin. C'est Romsaas, également monté au jeu à la 60e, qui est le plus prompt à l'entrée du petit rectangle pour reprendre un centre de la tête et tromper Epolo (0-1, 75e). La punition logique pour le Standard, qui ne montre rien de ce qu'il a montré ces dernières semaines. Antoine Bernier se permet même de doubler la mise dans les dernières minutes, devant un public effaré (0-2, 85e).

Charleroi réussit même la performance de garder sa cage inviolée durant toute la rencontre, malgré une deuxième carte jaune pour Nzita à l'aube du temps additionnel (89e). Grosse contre-performance du Standard, qui bute sur son rival zébré et qui ne retrouvera donc pas l'Europe la saison prochaine. C'est le Racing Genk, vainqueur d'OHL, qui disputera le barrage contre le cinquième des Champions Play-Offs.