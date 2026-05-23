Date: 23/05/2026 20:45
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 10

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
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Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe
Photo: © photonews

Poussé par plus de 23.500 supporters à Sclessin, le Standard n'a pas réussi à faire la différence contre Charleroi et a même concédé la défaite dans le dernier quart d'heure. Fin de saison brutale pour les Rouches, qui ne verront donc pas l'Europe la saison prochaine.

C'est le match le plus important depuis six ans et sa troisième place lors de la saison 2018-2019 que le Standard dispute sur sa pelouse face à Charleroi, ce samedi soir. Une place au barrage européen est en jeu pour les Rouches, où Vincent Euvrard enregistre le retour d'Henry Lawrence, au détriment de Daan Dierckx. Côté Charleroi, Antoine Bernier est titulaire, Parfait Guiagon est sur le banc.

Une première mi-temps décevante du Standard, Charleroi plus dominant

Dans un stade de Sclessin chauffé à blanc, c'est, étonnamment, Charleroi qui dicte sa loi dans les premières minutes. Là où le Standard court derrière le ballon, en bloc médian, sans réel pressing, les Zèbres ne tardent pas à mettre le nez à la fenêtre. Van den Kerkhof trouve rapidement Scheidler dans le rectangle, le Français reprend et voit sa tentative déviée sur le poteau par Matthieu Epolo (6e). Le premier danger.

Le deuxième est également à mettre à l'actif des hommes de Mario Kohnen. Il faut pour cela attendre la fin d'un premier quart d'heure peu emballant, et surtout décevant côté Standard. Un nouveau centre vers Scheidler est dégagé de la tête par Bates, Pflücke reprend le cuir en première intention, mais passe au-dessus de la barre (18e). La troisième alerte tombe à la demi-heure, avec un face-à-face remporté par Epolo devant Bernier (31e).

Le Standard met davantage le nez à la fenêtre durant le troisième quart d'heure. Saïd oblige d'abord la détente de Koné sur une frappe depuis l'extérieur du rectangle (38e), puis voit sa reprise de la tête sur corner manquer le cadre de peu (42e). Insuffisant, le Standard est accroché au repos, tandis que Genk déroule déjà à Louvain (0-2).

Les ardeurs du Standard refroidies : pas d'Europe pour les Rouches

Le début de la seconde période est marqué par une légère interruption suite à jets de fumigènes sur la pelouse côté Charleroi et de la fumée empêchant une visibilité optimale. Une fois le jeu repris, le Standard se montre plus menaçant qu'avant le repos, notamment via Mortensen depuis le côté gauche. Charleroi joue moins le jeu, gagne plus de temps, et garde la boutique fermée à l'heure de jeu.

Conscient que son équipe a besoin d'une nouvelle âme, Vincent Euvrard réalise un triple changement pour la dernière demi-heure et fait monter Teddy Teuma, Casper Nielsen et Dennis Ayensa à la place de Lawrence, Ilaimahritra et Abid. Le Standard ne se crée cependant pas beaucoup plus de danger et laisse même le plus clair des situations à Charleroi.

L'une d'elles amène d'ailleurs l'ouverture du score et la stupeur de Sclessin. C'est Romsaas, également monté au jeu à la 60e, qui est le plus prompt à l'entrée du petit rectangle pour reprendre un centre de la tête et tromper Epolo (0-1, 75e). La punition logique pour le Standard, qui ne montre rien de ce qu'il a montré ces dernières semaines. Antoine Bernier se permet même de doubler la mise dans les dernières minutes, devant un public effaré (0-2, 85e).

Charleroi réussit même la performance de garder sa cage inviolée durant toute la rencontre, malgré une deuxième carte jaune pour Nzita à l'aube du temps additionnel (89e). Grosse contre-performance du Standard, qui bute sur son rival zébré et qui ne retrouvera donc pas l'Europe la saison prochaine. C'est le Racing Genk, vainqueur d'OHL, qui disputera le barrage contre le cinquième des Champions Play-Offs.

Les compositions

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.37 6
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 9/21 (42.9%)
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Hautekiet Ibe 90' 6.3 5
  • Précision des passes: 23/31 (74.2%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Bates David 90' 6.64 5
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
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Lawrence Henry 67' 6.21 5
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
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Fossey Marlon 80' 5.75 6
  • Précision des passes: 13/21 (61.9%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   90' 5.87 5
  • Précision des passes: 25/34 (73.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
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Ilaimaharitra Marco   67' 5.89 5
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
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Mortensen Gustav 90' 6.47 6
  • Précision des passes: 26/28 (92.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/8 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Abid Adnane 67' 5.74 5
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
NKada Timothée 79' 6.14 5
Plus de stats
Said Rafiki 90' 7.01 7
  • Précision des passes: 16/20 (80%)
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Dribbles réussis: 7/10 (70%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 10' 6.07 6
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Ayensa Dennis 23' 6.25 5
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
René Mitongo 0'  
Pirard Lucas 0'  
Nguene Bernard 11' 6.38 5
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Teuma Teddy   23' 5.96 6
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper 23' 6.04 6
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.58 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 13/33 (39.4%)
Plus de stats
Blum Lewin 68' 7.74 -
  • Précision des passes: 29/32 (90.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 7.4 -
  • Précision des passes: 53/56 (94.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.16 -
  • Précision des passes: 35/39 (89.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Nzita Mardochee   89' 6.09 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Titraoui Yacine A 81' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Camara Etienne   90' 6.59 -
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin   90' 6.95 -
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 68' 6.29 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 2/11 (18.2%)
Plus de stats
Bernier Antoine 90' 8.17 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien A 90' 7.32 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 11/22 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 22' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 22' 6.86 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0' 6.56  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 9' 6.83  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0' 6.96  
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
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Revivre Standard - Charleroi
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Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

23/05

Poussé par plus de 23.500 supporters à Sclessin, le Standard n'a pas réussi à faire la différence contre Charleroi et a même concédé la défaite dans le dernier quart d'heur...

présentation (du match)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

23/05

La conclusion des Europe Play-Offs, c'est ce vendredi soir. Suivez le choc wallon décisif entre le Standard et Charleroi en direct commenté sur Walfoot.be.

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo
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