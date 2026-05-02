Date: 02/05/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 6

Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi a livré une performance particulièrement convaincante face à Genk, et a pris le dessus en seconde période.

Si la course au titre est passionnante en Champions Playoffs, les Europe Playoffs sont particulièrement serrés avec plusieurs équipes pouvant encore aller chercher la tête si elles enchaînent les bons résultats. Mais Charleroi, de son côté, n'avait pas le choix : il fallait gagner pour continuer à y croire ne serait-ce qu'un peu. 

Genk, de son côté, pouvait profiter des points perdus par le KVC Westerlo. Les Limbourgeois le savaient certainement, et cela explique peut-être un début de match un peu timoré... mais lors duquel la première grosse occasion aura tout de même été pour l'ex-Carolo Heymans (9e), sur une belle percée d'Ito.

Le KRC Genk rentre dans son match, fait tourner : Sory Bangoura et Junya Ito multiplient les percées. Le jeune guinéen crochète, trouve Daan Heymans dans l'axe... et ce dernier se heurte au poteau (29e). Bangoura lui-même doit faire mieux ensuite sur un nouveau bon service d'Ito (33e).

Et alors que le Sporting Charleroi croyait avoir réalisé un hold-up via Blum, une faute est immédiatement signalée pour annuler le but (44e) ; c'est même l'ascenseur émotionnel quand Mohamed Koné doit sauver ses couleurs juste avant la pause (45e+1), encore une fois devant un Heymans bien malheureux. 

Charleroi sort des vestiaires remonté à bloc et fait plier Genk 

La reprise verra la rencontre changer de visage : alors que Lucca Brughmans doit intervenir devant Bernier peu de temps après le retour des vestiaires (52e), la défense genkoise finit par laisser bien trop d'espace dans son dos. Aurélien Scheidler en profite, il trouve Kevin Van den Kerkhof au point de penalty : c'est 1-0 (55e). Nicky Hayen n'a pas le choix : il fait plusieurs changements, notamment avec l'entrée de Kos Karetsas, étonnamment laissé sur le banc.

Rien n'y fera, car Charleroi reste la meilleure équipe sur le terrain. Sur un corner, Sory Bangoura écarte les bras bien trop loin en sautant : Mr Visser est appelé par la VAR et n'hésite pas bien longtemps après avoir consulté les images. C'est penalty, et Parfait Guiagon le transforme parfaitement malgré le plongeon de Brughmans du bon côté (69e, 2-0). 

Une première accélération de Karetsas amène presque le 2-1 (73e), mais ce sera l'une des rares étincelles du côté des visiteurs. Van den Kerkhof est aussi intraitable derrière qu'inspiré devant, et le Sporting Charleroi livre un match taille patron. Seule une frappe déviée de Zakaria El Ouahdi fait vaguement trembler un Koné très serein (85e), avant un temps additionnel lors duquel le portier carolo devra encore intervenir à deux reprises - sans craquer. Charleroi revient à 3 points de la tête... et relance ces Europe Playoffs : le Standard peut en profiter pour rejoindre Genk ! 

Les compositions

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Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.6 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 4
  • Précision des longs ballons: 7/19 (36.8%)
Plus de stats
Blum Lewin 62' 7.3 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 39/43 (90.7%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.7 -
  • Précision des passes: 42/44 (95.5%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 35/44 (79.5%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Camara Etienne 62' 7.0 -
  • Précision des passes: 38/38 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 77' 7.1 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bernier Antoine   77' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Banc
Szymczak Filip 0'  
Guiagon Parfait  28' 7.7 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 13' 6.6 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 28' 7.2 -
  • Précision des passes: 20/23 (87%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Gaudin Jules 0' 6.9  
Plus de stats
Colassin Antoine 0'  
Boukamir Mehdi 13' 6.7 -
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.4 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 43/49 (87.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 55/59 (93.2%)
Plus de stats
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 56/58 (96.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kayembe Joris 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 46/56 (82.1%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heynen Bryan 83' 6.6 -
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ito Junya 82' 6.7 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Heymans Daan 60' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Adedeji-Sternberg Noah 60' 6.0 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
  • Dribbles réussis: 0/5 (0%)
Plus de stats
Bibout Aaron 60' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 8' 6.4  
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Karetsas Konstantinos 30' 6.3 -
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Sattlberger Nikolas 7' 6.5  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 30' 7.0 -
  • Tirs cadrés: 0/3
Plus de stats
Yokoyama Ayumu 30' 6.3 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Erabi Jusef 0'  
Revivre Charleroi - KRC Genk
Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

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02/05

Le Sporting Charleroi a livré une performance particulièrement convaincante face à Genk, et a pris le dessus en seconde période.

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Westerlo Westerlo 3-3 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
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