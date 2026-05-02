Charleroi se relance... et relance les Europe Playoffs en battant le KRC Genk

Le Sporting Charleroi a livré une performance particulièrement convaincante face à Genk, et a pris le dessus en seconde période.

Si la course au titre est passionnante en Champions Playoffs, les Europe Playoffs sont particulièrement serrés avec plusieurs équipes pouvant encore aller chercher la tête si elles enchaînent les bons résultats. Mais Charleroi, de son côté, n'avait pas le choix : il fallait gagner pour continuer à y croire ne serait-ce qu'un peu.

Genk, de son côté, pouvait profiter des points perdus par le KVC Westerlo. Les Limbourgeois le savaient certainement, et cela explique peut-être un début de match un peu timoré... mais lors duquel la première grosse occasion aura tout de même été pour l'ex-Carolo Heymans (9e), sur une belle percée d'Ito.

Le KRC Genk rentre dans son match, fait tourner : Sory Bangoura et Junya Ito multiplient les percées. Le jeune guinéen crochète, trouve Daan Heymans dans l'axe... et ce dernier se heurte au poteau (29e). Bangoura lui-même doit faire mieux ensuite sur un nouveau bon service d'Ito (33e).

Et alors que le Sporting Charleroi croyait avoir réalisé un hold-up via Blum, une faute est immédiatement signalée pour annuler le but (44e) ; c'est même l'ascenseur émotionnel quand Mohamed Koné doit sauver ses couleurs juste avant la pause (45e+1), encore une fois devant un Heymans bien malheureux.





Charleroi sort des vestiaires remonté à bloc et fait plier Genk

La reprise verra la rencontre changer de visage : alors que Lucca Brughmans doit intervenir devant Bernier peu de temps après le retour des vestiaires (52e), la défense genkoise finit par laisser bien trop d'espace dans son dos. Aurélien Scheidler en profite, il trouve Kevin Van den Kerkhof au point de penalty : c'est 1-0 (55e). Nicky Hayen n'a pas le choix : il fait plusieurs changements, notamment avec l'entrée de Kos Karetsas, étonnamment laissé sur le banc.

Rien n'y fera, car Charleroi reste la meilleure équipe sur le terrain. Sur un corner, Sory Bangoura écarte les bras bien trop loin en sautant : Mr Visser est appelé par la VAR et n'hésite pas bien longtemps après avoir consulté les images. C'est penalty, et Parfait Guiagon le transforme parfaitement malgré le plongeon de Brughmans du bon côté (69e, 2-0).

Une première accélération de Karetsas amène presque le 2-1 (73e), mais ce sera l'une des rares étincelles du côté des visiteurs. Van den Kerkhof est aussi intraitable derrière qu'inspiré devant, et le Sporting Charleroi livre un match taille patron. Seule une frappe déviée de Zakaria El Ouahdi fait vaguement trembler un Koné très serein (85e), avant un temps additionnel lors duquel le portier carolo devra encore intervenir à deux reprises - sans craquer. Charleroi revient à 3 points de la tête... et relance ces Europe Playoffs : le Standard peut en profiter pour rejoindre Genk !