Date: 16/05/2026 16:00
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 8
Stade: Stade du Pays de Charleroi

Charleroi accueille Westerlo en samedi après-midi. Les Zèbres peuvent réaliser une belle opération au classement en cas de victoire.

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Classement Live
Temps   Mi-temps 
Scott Crabbé depuis Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
42
 La première grosse occasion du match !
Elle est pour Westerlo, avec un magnifique coup franc d'Haspolat, que Koné sort sous sa barre
41
  Carte jaune pour Etienne Camara
39
 Centre de Bernier
La déviation rend la tâche compliquée à Jungdal, qui se saisit tout de même du ballon
38
 Coup franc pour le Sporting
Westerlo se dégage facilement
36
  Carte jaune pour Bryan Reynolds
36
 Tête de Titraoui
Sur le corner, Titraoui s'impose et est à nouveau contré en corner. Le danger vient ensuite de Scheidler, dont la reprise est détournée d'une manchette par Jungdal
35
 Mouvement carolo
Scheidler gagne son duel et ouvre pour Blum, dont le centre est contré en corner
34
 Frappe d'Alcocer
Perte de balle de Camara, Alcocer en profite mais sa frappe manque de puissance
31
 Corner campinois
Saito percute, Keita est en couverture et concède le corner. Cela débouche sur une reprise de la tête de Kimura facilement captée par Koné
28
 Occasion pour Westerlo
Saito est laissé bien seul dans le rectangle, Alcocer le sert parfaitement, mais le Japonais dévisse sa frappe
26
 Frappe d'Nzita
Remise en un temps de Blum, Nzita reprend au-dessus
24
 Mésentente entre Keita et Koné
Cela profite à Ferri, qui ne parvient pas non plus à cadrer
23
 Première tentative carolo
Il suffisait de demander : Scheidler et Bernier combinent dans le rectangle, le ballon revient à Titraoui, qui frappe au-dessus
21
 Charleroi un peu plus au ballon
Le cuir circule, mais pas encore d'occasion
17
 Corner carolo
Le deuxième ballon revient à Guiagon à l'entrée de la surface, l'Ivoirien se fait contrer
14
 Frappe de Piedfort
La première de cette rencontre, elle survient à la suite d'un bon travail d'Mbamba mais n'est pas cadrée
12
 Bon mouvement carolo
Titraoui et Van den Kerkhof jouent en une touche pour lancer Blum, dont le centre est trop long
11
 Westerlo très haut
Les Campinois sont au ballon et pressent directement la défense carolo
8
 Van den Kerkhof prend la profondeur
Il faut un fameux retour de Kimura pour l'empêcher de se présenter face à Jungdal
5
 Intervention de Keita
Sakamoto tentait de le passer pour s'ouvrir une fenêtre de tir, Keita l'en empêche
2
 Westerlo à l'attaque
Alcocer glisse dans le rectangle mais va tout de même chercher le premier corner de la rencontre, ce dernier ne donne rien
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Westerlo: 0-0
15:59
 Les joueurs montent sur le terrain
Le stade est loin d'être comble mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
15:52
 Une belle opération en vue ?
S'il y a un gagnant aujourd'hui, il reviendra provisoirement à la hauteur du Standard et de Genk, qui s'affrontent à 18h15
15:43
 Le Sporting s'aligne dans le même onze que contre l'Antwerp
Pas le moindre changement dans le chef de Mario Kohnen
15:41
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Campinois

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 7.39  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
Plus de stats
Blum Lewin 6.7  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Keita Cheick 6.79  
  • Précision des passes: 28/29 (96.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham 6.99  
  • Précision des passes: 26/27 (96.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Nzita Mardochee 6.57  
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Camara Etienne   6.87  
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Titraoui Yacine 6.72  
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 6.6  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 7.1  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Bernier Antoine 6.2  
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 6.48  
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Pflücke Patrick  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

Westerlo Westerlo
Nacho Ferri 6.46  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Jungdal Andreas 7.35  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Mbamba-Muanda Lucas 7.04  
  • Précision des passes: 21/21 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kimura Seiji 6.85  
  • Précision des passes: 39/43 (90.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Bayram Emin 7.05  
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
Plus de stats
Reynolds Bryan   6.05  
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
Plus de stats
Piedfort Arthur 7.2  
  • Précision des passes: 21/22 (95.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Haspolat Dogucan 6.64  
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Alcocer Josimar 6.88  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Sakamoto Isa 6.48  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
Plus de stats
Saito Shunsuke 6.75  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Laalaoui Reda  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  
Destan Enis  

présentation (du match)

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo
On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo
Photo: © photonews

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Le match aller de ces Playoffs entre Zèbres et Campinois s'était soldé sur une défaite 2-0 de Charleroi, marquée par l'étrange exclusion d'Etienne Camara. Une défaite qui avait fini par coûter sa tête à Hans Cornelis.

Charleroi veut finir la saison en beauté

Six semaines plus tard, le 13/18 réussi par le Sporting sous les ordres de Mario Kohnen a remis l'équipe en embuscade des équipes de tête. Charleroi est ainsi à égalité avec son adversaire du jour. Le gagnant (si gagnant il y a) résorbera ainsi provisoirement les trois points de retard sur Genk et le Standard, qui s'affrontent à Sclessin sur le coup de 18h15.

C'est donc un match plus important qu'il n'y paraissait au début des Playoffs qui s'annonce. Un match pour lequel Kohnen peut compter sur la quasi totalité de son effectif : seul Massamba Sow manque à l'appel. De quoi nous valoir le même onze que contre l'Antwerp. Ce n'est pas impossible.

Les compositions probables :

Charleroi : Koné - Blum, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Van Den Kerkhof, Guiagon, Bernier Scheidler 

Westerlo : Jungdal - Kimura, Mbamba, Bayram - Reynolds, Piedfort, Haspolat, Sayyadmanesh - Sakamoto, Ferri, Alcocer

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

On prend les mêmes et on recommence ? Les compositions probables de Charleroi - Westerlo

10:30

Charleroi accueille Westerlo cette après-midi. Une occasion de mettre la pression sur le Standard et Genk, qui s'affronteront juste après.

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16:00 Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 KRC Genk KRC Genk
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