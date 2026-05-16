Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
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Date: 16/05/2026 18:15
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 8
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)

Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)
Photo: © photonews

Rencontre entre les deux leaders des Europe Play-Offs, ce samedi soir à Sclessin. Qui du Standard ou de Genk prendra une sérieuse option sur le barrage européen ? Réponse à partir de 18h15, en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est une rencontre aux enjeux capitaux qui se déroulera ce samedi (18h15) à Sclessin entre le Standard et le Racing Genk dans le cadre de la huitième journée des Europe Play-Offs.

Après avoir renoué avec la victoire à domicile contre Louvain le week-end dernier, les Rouches tenteront d’enfin réussir à enchaîner à la maison face à l’équipe la plus qualitative des Play-Offs 2 sur le plan individuel.

Car si Genk a un peu trop pris l’habitude de souffler le chaud et le froid cette saison, le match aller à la Cegeka Arena a montré qu’il pouvait être difficile de rivaliser avec cette équipe limbourgeoise pour le Standard, qui avait égalisé un peu miraculeusement grâce à une merveille de coup franc de Casper Nielsen dans les dernières minutes.

Qui du Standard ou de Genk prendra une option sur le barrage ?

Un Casper Nielsen qui, victime d’une petite élongation, est incertain pour cette rencontre, au même titre que Marlon Fossey. Mohamed El Hankouri est lui toujours absent, au même titre que Josué Homawoo, qui s’est occasionné une rupture du tendon d’Achille.


Une chose est certaine, le vainqueur de cette rencontre prendra en tout cas une sérieuse option sur la septième place finale et le barrage européen. Standard - Genk, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - KRC Genk

Standard gagne
Partage
KRC Genk gagne
Standard Standard gagne Partage KRC Genk KRC Genk gagne
27.12% 30.08% 42.8%
Les plus populaires
1-1
(58x)		 1-2
(57x)		 2-1
(43x)

Comparatif Standard - KRC Genk

Classement

2
1

Points

33
33

Gagner

4
3

Perdre

2
1

Buts inscrits

15
9

Buts reçus

8
6

Cartes jaunes

7
11

Cartes rouges

1
0

face-à-face remportés

35
23
23
25/04 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
22/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
10/08 18:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
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Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16:00 Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 KRC Genk KRC Genk
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