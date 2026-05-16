Standard - Genk, et une sérieuse option pour le vainqueur : une rencontre à suivre en direct commenté (18h15)

Rencontre entre les deux leaders des Europe Play-Offs, ce samedi soir à Sclessin. Qui du Standard ou de Genk prendra une sérieuse option sur le barrage européen ? Réponse à partir de 18h15, en direct commenté sur Walfoot.be.

C’est une rencontre aux enjeux capitaux qui se déroulera ce samedi (18h15) à Sclessin entre le Standard et le Racing Genk dans le cadre de la huitième journée des Europe Play-Offs.

Après avoir renoué avec la victoire à domicile contre Louvain le week-end dernier, les Rouches tenteront d’enfin réussir à enchaîner à la maison face à l’équipe la plus qualitative des Play-Offs 2 sur le plan individuel.

Car si Genk a un peu trop pris l’habitude de souffler le chaud et le froid cette saison, le match aller à la Cegeka Arena a montré qu’il pouvait être difficile de rivaliser avec cette équipe limbourgeoise pour le Standard, qui avait égalisé un peu miraculeusement grâce à une merveille de coup franc de Casper Nielsen dans les dernières minutes.

Qui du Standard ou de Genk prendra une option sur le barrage ?

Un Casper Nielsen qui, victime d’une petite élongation, est incertain pour cette rencontre, au même titre que Marlon Fossey. Mohamed El Hankouri est lui toujours absent, au même titre que Josué Homawoo, qui s’est occasionné une rupture du tendon d’Achille.



Une chose est certaine, le vainqueur de cette rencontre prendra en tout cas une sérieuse option sur la septième place finale et le barrage européen. Standard - Genk, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.