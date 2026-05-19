Charleroi aura tout tenté : pas de victoire pour la dernière à domicile de la saison

Charleroi a partagé (1-1) contre Louvain. Les Zèbres ont poussé tant et plus pour passer devant en deuxième mi-temps, en vain.

Trois jours après la défaite contre Westerlo, Charleroi retrouvait déjà son Mambourg pour la réception de Louvain, avec un très mince espoir d'encore pouvoir terminer premier de ces Europe Playoffs. Pour cela, Mario Kohnen a placé Antoine Bernier sur le banc au profit de Patrick Pflücke.

Malgré les trois changements opérés par Felice Mazzù par rapport à la victoire 3-0 contre l'Antwerp, c'est bien OHL qui a frappé le premier. Après un premier quart d'heure dominé par Charleroi mais relativement calme, la première frappe des visiteurs a fait mouche...grâce à Mohamed Koné. Le ballon repris par Christ Souanga sur coup franc était puissant mais en plein sur le portier carolo, qui n'est parvenu qu'à la détourner au fond de ses filets (20e, 0-1).

Charleroi et Louvain jouent le coup à fond

Un fait de match qui a décanté la rencontre plus rapidement : dans la foulée, le gardien carolo a dû se racheter sur un rush d'Opoku dans le dos de la défense puis sur un enchaînement d'Abdoul Karim Traoré, tandis que Tobe Leysen a dû intervenir sur une frappe de Pflücke. Malgré la multiplication des centres carolos en fin de première mi-temps, le score est resté en l'état : 0-1 à la pause.

Au-delà de l'entrée de Jules Gaudin (au détriment de Mardochée Nzita), Charleroi a repris avec plus d'intentions offensives encore. Cela s'est matérialisé trois minutes après la reprise avec un centre d'Aiham Ousou repris victorieusement par Aurélien Scheidler pour l'égalisation (48e, 1-1).







Sur sa lancée, le Sporting a continué à acculer son adversaire, avec des tentatives d'Ousou et Titraoui cadrées mais cette fois trop centrales pour prendre Leysen à défaut. Les montées des deux Antoine, Bernier et Colassin, ont également fait du bien à l'entame de la dernière demi-heure.

Tobe Leysen a d'ailleurs dû se détendre sur de nouvelles frappes cadrées de Bernier et Guiagon. Malgré une deuxième période à plus de 70% de possession et 15 frappes, Charleroi ne parviendra pas à prendre le dessus sur son adversaire au marquoir. Désormais définitivement écartés de la course à la première place, les Zèbres concluent leur dernière à domicile de la saison par un partage 1-1.