Charleroi Charleroi
1-1
OH Louvain OH Louvain
chaCharleroi
ohlOH Louvain
0-1
20' Christ Souanga
(Aiham Ousou) Aurélien Scheidler 48'
1-1
Date: 19/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 2
journée: Journée 9
Stade: Stade du Pays de Charleroi
Charleroi aura tout tenté : pas de victoire pour la dernière à domicile de la saison
Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Charleroi aura tout tenté : pas de victoire pour la dernière à domicile de la saison
Photo: © photonews

Charleroi a partagé (1-1) contre Louvain. Les Zèbres ont poussé tant et plus pour passer devant en deuxième mi-temps, en vain.

Trois jours après la défaite contre Westerlo, Charleroi retrouvait déjà son Mambourg pour la réception de Louvain, avec un très mince espoir d'encore pouvoir terminer premier de ces Europe Playoffs. Pour cela, Mario Kohnen a placé Antoine Bernier sur le banc au profit de Patrick Pflücke.

Malgré les trois changements opérés par Felice Mazzù par rapport à la victoire 3-0 contre l'Antwerp, c'est bien OHL qui a frappé le premier. Après un premier quart d'heure dominé par Charleroi mais relativement calme, la première frappe des visiteurs a fait mouche...grâce à Mohamed Koné. Le ballon repris par Christ Souanga sur coup franc était puissant mais en plein sur le portier carolo, qui n'est parvenu qu'à la détourner au fond de ses filets (20e, 0-1).

Charleroi et Louvain jouent le coup à fond

Un fait de match qui a décanté la rencontre plus rapidement : dans la foulée, le gardien carolo a dû se racheter sur un rush d'Opoku dans le dos de la défense puis sur un enchaînement d'Abdoul Karim Traoré, tandis que Tobe Leysen a dû intervenir sur une frappe de Pflücke. Malgré la multiplication des centres carolos en fin de première mi-temps, le score est resté en l'état : 0-1 à la pause.

Au-delà de l'entrée de Jules Gaudin (au détriment de Mardochée Nzita), Charleroi a repris avec plus d'intentions offensives encore. Cela s'est matérialisé trois minutes après la reprise avec un centre d'Aiham Ousou repris victorieusement par Aurélien Scheidler pour l'égalisation (48e, 1-1).



Sur sa lancée, le Sporting a continué à acculer son adversaire, avec des tentatives d'Ousou et Titraoui cadrées mais cette fois trop centrales pour prendre Leysen à défaut. Les montées des deux Antoine, Bernier et Colassin, ont également fait du bien à l'entame de la dernière demi-heure.

Tobe Leysen a d'ailleurs dû se détendre sur de nouvelles frappes cadrées de Bernier et Guiagon. Malgré une deuxième période à plus de 70% de possession et 15 frappes, Charleroi ne parviendra pas à prendre le dessus sur son adversaire au marquoir. Désormais définitivement écartés de la course à la première place, les Zèbres concluent leur dernière à domicile de la saison par un partage 1-1.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.85 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Blum Lewin 90' 7.26 -
  • Précision des passes: 34/38 (89.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ousou Aiham A 90' 8.08 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 60/64 (93.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/4
Plus de stats
Keita Cheick 90' 6.48 -
  • Précision des passes: 56/58 (96.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 45' 6.18 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Camara Etienne 73' 6.66 -
  • Précision des passes: 37/39 (94.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 55/66 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 58' 6.19 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/5 (20%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 58' 7.2 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 87' 6.71 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 8.02 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 0'  
Bernier Antoine 32' 7.01 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Gaudin Jules 45' 6.77 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/10 (30%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Colassin Antoine 32' 6.86 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 17' 6.91 -
  • Précision des passes: 20/20 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cisse Yoann 3' 6.44  
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

OH Louvain OH Louvain
Leysen Tobe 90' 7.14 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 12/41 (29.3%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Ominami Takuma 90' 7.33 -
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 90' 6.95 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
Plus de stats
Souanga Christ 90' 7.54 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Opoku Davis 90' 6.73 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 64' 6.77 -
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
George Wouter 83' 6.23 -
  • Précision des passes: 18/25 (72%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Teklab Henok 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Balikwisha William 64' 6.13 -
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Karim Traoré Abdoul 73' 6.16 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Vaesen Kyan 73' 6.41 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Banc
Maziz Youssef 26' 6.38 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 17' 6.48 -
Plus de stats
Lakomy Lukasz 7' 6.33  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Gil Regaño Óscar 0'  
Maertens Mathieu 0'  
Nyakossi Roggerio 0'  
Kaba Sory 17' 6.51 -
Plus de stats
Kayo Bryang 26' 6.05 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Jochmans Owen 0'  
Revivre Charleroi - OH Louvain

présentation (du match)

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

La dernière à domicile de la saison face à Felice Mazzù : les compos probables de Charleroi - Louvain

19/05

Charleroi accueille Louvain ce soir. Les Zèbres veulent prendre congé de leurs supporters en beauté.

Play-offs 2

 Journée 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved