Le très gros coup du Standard : les Rouches s'imposent et prennent, seuls, la tête des Europe Play-Offs !

Grâce à deux buts en première mi-temps, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Westerlo, ce mardi soir. Un succès qui permet au Matricule 16 de prendre, seul, la tête des Europe Play-Offs, à une petite journée de la fin.

C'est obligé de faire le 6/6 et d'espérer un faux pas du Racing Genk que le Standard se déplace sur la pelouse de Westerlo, ce mardi soir, dans le cadre de la neuvième journée des Europe Play-Offs.

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard reconduit le onze de base qui a partagé l'enjeu face aux Limbourgeois samedi soir, à l'exception de Timothé Nkada, qui reprend sa place au détriment de Dennis Ayensa. Le T1 des Rouches est néanmoins forcé de modifier sa composition à la dernière minute, suite au forfait de Henry Lawrence, remplacé au pied levé par Daan Dierckx.

Deux buts en dix-sept minutes pour lancer les hostilités

Le moins que l'on puisse écrire, c'est que cette rencontre est partie sur les chapeaux de roue au Kuipje. Après un léger round d'observation, c'est le Standard qui se procure la première occasion quatre étoiles, via Abid, admirablement servi dans le rectangle par Mortensen, lui-même alerté par Karamoko. Esseulé au point de penalty, le Verviétois frappe trop fort et envoie le ballon au-dessus du cadre (9e).

Une première grosse opportunité à ne pas manquer. Et le Standard le paie dans la foulée. Seul homme derrière le ballon sur un coup franc aux trente mètres, où Epolo ne place qu'Abid dans le mur, Dogucan Haspolat envoie un véritable missile téléguidé droit dans la lucarne du portier congolais. Une frappe imparable, qui place Westerlo aux commandes (1-0, 13e).





Dans un début de rencontre ressemblant à un match de ping-pong, avec beaucoup d'espaces et de transitions rapides dès les premières minutes, le Standard ne tarde pas à réagir. Timothé Nkada obtient un penalty en voyant sa frappe contrée du bras par Kimura, et le convertit en prenant Jungdal à contre-pied, pour déjà remettre les deux équipes à égalité (1-1, 17e).

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Un but et un pré-assist pour Nkada, le Standard prend les devants avant le repos

Personne ne baisse en intensité malgré un premier quart d'heure déjà bien décousu. Tous deux dans la nécessité de prendre les trois points, Westerlo et le Standard ne calculent que très peu et partent, chacun leur tour, plein pot en contre-attaque.

Les actions sont néanmoins un peu mieux construites côté campinois, où l'on se rapproche davantage du rectangle adverse, sans toutefois mettre Epolo à rude contribution, tandis que Vincent Euvrard demande justement à son équipe de fermer les espaces entre les lignes et de rester plus compacte (35e).

Ce style de rencontre convient assez bien au Standard, qui se montre tout de même bien plus stable qu'en début de saison et qui sait piquer en reconversion rapide. Un long ballon de Dierckx et une déviation de la tête de Nkada, voilà déjà Abid en face à face avec Jungdal. Le joueur du Standard voit son envoi repoussé... sur Saïd qui, à la bonne place, pousse dans le but de la tête pour mettre les siens aux commandes (1-2, 41e).

Le Standard résiste à Westerlo et repasse devant Genk à une journée de la fin !

La deuxième période offre moins de situations dangereuses, le Standard optant pour davantage de sécurité dans son jeu et Westerlo ne se montrant pas capable de prendre la défense liégeoise de vitesse.

Dans l'autre sens, les Rouches jouent encore plus de longs ballons vers Nkada pour tenter d'inscrire le but du break en contre-attaque. Rafiki Saïd ne passe pas loin à l'une ou l'autre reprise, mais Jungdal reste à la bonne place (59e, 65e, 68e).

Malgré une maîtrise certaine de Westerlo dans les vingt-cinq dernières minutes, le Standard pense réussir à se mettre à l'abri au meilleur moment. Sur une action une nouvelle fois décousue, avec des tacles et des récupérations de chaque côté, Mortensen tire son épingle du jeu pour servir Nkada. Le Français ne se trompe pas, inscrit son deuxième but de la soirée, mais celui-ci est refusé pour une faute (74e).

Un but qui relance les espoirs de Westerlo, mais les Campinois ne parviennent pas à trouver la faille pour égaliser dans le dernier quart d'heure. Victoire précieuse du Standard, qui frappe encore à l'extérieur et qui profite du partage entre Genk et l'Antwerp pour reprendre le siège de leader des Europe Play-Offs, à une journée de la fin !